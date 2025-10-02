İsrail, avukatların Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerle görüşmesine izin vermedi

İsrailli hak örgütü Adalah, avukatlarının Gazze'ye insani yardım taşımak amacıyla yola çıkan ve İsrail ordusunun yasadışı biçimde uluslararası sularda alıkoyduğu aktivistlerle görüşmesine izin verilmediğini duyurdu.

Adalah'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nu yasadışı alıkoymasının ardından Usdud (Aşdod) Limanı'nda İsrail göç idaresinin "aktivistlerin sınır dışı edilmesi ve gözaltına alınmasına ilişkin işlemlerine başladığı yönünde haber aldıklarını" duyurdu.

Adalah, bu işlemlerin aktivistlerin avukatlarına bildirilmeden yapıldığını, filo katılımcılarının hukuki temsil haklarının ellerinden alındığını, İsrail makamlarının avukatların aktivistlerle görüşmesine izin vermeden sınırdışı ve gözaltı işlemlerine başladığını vurguladı.

Hak örgütü Adalah, bu durumun "hukuki sürecin feci biçimde ihlali ve filo katılımcılarının temel haklarının gasbedilmesi anlamına geldiğini" vurgulayarak, aktivistlere ulaşmaya çalışacaklarını ve gerekli hukuki adımları atacaklarını duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım taşımak ve buradaki ablukayı aşmak amacıyla denizden ilerleyen onlarca gemi ve yüzlerce katılımcının bulunduğu gemilere saldırmıştı. İsrail donanması, uluslararası sularda gemileri yasadışı biçimde ele geçirmiş, aktivistleri alıkoymuştu.