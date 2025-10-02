İstanbul'da 5 büyüklüğünde deprem! AFAD son dakika duyurdu Şener Üşümezsoy söylemişti

İSTANBUL Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem herkesin büyüklüğü herkesi sokağa döktü. AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamaya göre İstanbul depremi 5 büyüklüğünde oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu. Deprem uzmanı Prof. Naci Görür "Bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir" derken, Şener Üşümezsoy'un da geçtiğimiz günlerde söyledikleri çıktı. 5 büyüklüğündeki depremin ardından ise küçük bir sarsıntı daha oldu.

Abone ol

İSTANBUL saat 14.55'te deprem korkusu yaşadı. AFAD Deprem birimi son dakika açıklaması ile depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu. Kandill Rasathanesi'nden gelen son dakika haberinde ise depremin 5.3 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Marmara Ereğlisi merkez üssünde meydana gelen depremin yerin 6,71 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. İlk depremin hemen 3 dakika sonrasında bir deprem daha kaydedildi. Bu artçı depremin büyüklüğü de 3.8 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi : Sığ odaklı bir deprem

Depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden gelen açıklama şöyle denildi:

-02 Ekim 2025 tarihinde Marmara Denizi (40.8030 K 27.9462 D) merkez üssünde yerel saat ile 14:55'de aletsel büyüklüğü ML 5.3 olan şiddetlice bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği 12.5 km olup sığ odaklı bir depremdir. İlgili depremin odak mekanizma çözümü doğrultu atımlı fay özelliği göstermektedir.

BU DEPREM NEYİN NESİ? Depremin ardından NTV yayınına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz, sarsıntıyla ilgili şunları söyledi:

-"Marmara Denizi içerisinde olan bir deprem. Biraz güneye doğru görülüyor. Daha önce yaşadığımız 6,2'lik depremden biraz daha uzakta gözüküyor. Bunlardan bir tanesi kırılmış olabilir. Büyük bir depremin işaretçisi olabileceğini düşünmüyorum. Ana kolun açığında gibi görülüyor." HER AN BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR

Prof. Naci Görür ise depreme ilişkin şu bilgileri paylaştı:

-Marmara’da 4,0 (veya 5 ,0) deprem oldu. Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi acisindan diyorsaniz maalesef olacak. Er veya gec hazir olun ve Istanbul’u deprem hazirlayin.

Üşümezsoy günler öncesinde uyarmıştı

Deprem uzmanı Prof. Şener Üşümezsoy, günler önce Silivri’den geçen faya dikkat çekerek, şöyle konuşmuştu:

"Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir fay var. Derinliği 10 km. Bunun oluşturacağı deprem 6,5 altındadır. Bu dediğim birebir olunca bana kızıyorlardı."

Silivri çukurunda 20 kilometre derinlikte bir fay olduğunu belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, burada 6,2 büyüklüğünde deprem beklediğini söylemişti.

İstanbul Valiliğinden depreme ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Gül "Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır." dedi. İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz.

Tekirdağ Valiliğinden açıklama

Tekirdağ Valiliği, Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar kentte herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını bildirdi.