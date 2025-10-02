Marmara'da deprem oldu, İstanbul'da uçaklara anons yapıldı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sırasında İstanbul'da hava trafiği durdu.Abone ol
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'da hava trafiği beş dakika boyunca durdu.
Deprem nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sahiba Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara uyarı yapıldı.
Deprem sonrasında pistlerin kontrol edilmesi amacıyla yaklaşık beş dakika boyunca uçuş trafiği durdu.
Kontrollerin tamamlanmasının ardından uçuşlar yeniden başladı.