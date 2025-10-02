BIST 11.106
DOLAR 41,61
EURO 48,86
ALTIN 5.200,53
HABER /  SPOR

Türkiye ve Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Pist şampiyonaları İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye ve Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Pist şampiyonaları İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Pist Şampiyonası ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist Şampiyonası, hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Abone ol

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye Pist Şampiyonası ile BMU Avrupa Pist Şampiyonası, 3-5 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta organize edilecek.

Motor sporları tutkunlarını cezbeden İstanbul Park Yarış Pisti hem yerli hem de yabancı yarışçılara kapılarını açacak.

Türkiye Pist Şampiyonası'nda sporcular, büyükler, gençler ve kadınlar kupası olmak üzere farklı sınıflarda 1000cc A&B, 600cc A&B, 500cc, 300cc, 125 cc özellikli motosikletleriyle madalya mücadelesi verecek.

BMU Avrupa Şampiyonası'nda ise SBK, SSP, F1000, F600, SSP300, 125 SP ve CF moto sınıflarında yarışlar yapılacak.

Organizasyonda 5 ülkeden 130 sporcu yarışacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Marmara'da deprem oldu, İstanbul'da uçaklara anons yapıldı
Marmara'da deprem oldu, İstanbul'da uçaklara anons yapıldı
İsrail, avukatların Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerle görüşmesine izin vermedi
İsrail, avukatların Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerle görüşmesine izin vermedi
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşmasını dinleyecek halimiz yoktu
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşmasını dinleyecek halimiz yoktu
Narin Güran cinayeti davasında üç tahliye kararı
Narin Güran cinayeti davasında üç tahliye kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum
Ev hapsinde olan Ayşe Barım hastanelik oldu...
Ev hapsinde olan Ayşe Barım hastanelik oldu...
Leroy Sane'ye bir kötü haber Almanya'dan
Leroy Sane'ye bir kötü haber Almanya'dan
TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında üç anlaşma!
TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında üç anlaşma!
Üniversitenin mesajı öğrencinin ölümüne yolaçtı! Öğrenci intihar etti mesaj hatalı çıktı
Üniversitenin mesajı öğrencinin ölümüne yolaçtı! Öğrenci intihar etti mesaj hatalı çıktı
Bakan Kurum: "Sumud Filosu amacına ulaşmıştır"
Bakan Kurum: "Sumud Filosu amacına ulaşmıştır"
22. kattan düşen büyükelçi öldürüldü mü? Karısına mesaj atmış ilk bulgular da...
22. kattan düşen büyükelçi öldürüldü mü? Karısına mesaj atmış ilk bulgular da...
Arkadaşından gelen 'seni düşündüm' mesajına tıkladı banka hesabı boşaldı
Arkadaşından gelen 'seni düşündüm' mesajına tıkladı banka hesabı boşaldı