Türkiye ve Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Pist şampiyonaları İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Pist Şampiyonası ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist Şampiyonası, hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye Pist Şampiyonası ile BMU Avrupa Pist Şampiyonası, 3-5 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta organize edilecek.

Motor sporları tutkunlarını cezbeden İstanbul Park Yarış Pisti hem yerli hem de yabancı yarışçılara kapılarını açacak.

Türkiye Pist Şampiyonası'nda sporcular, büyükler, gençler ve kadınlar kupası olmak üzere farklı sınıflarda 1000cc A&B, 600cc A&B, 500cc, 300cc, 125 cc özellikli motosikletleriyle madalya mücadelesi verecek.

BMU Avrupa Şampiyonası'nda ise SBK, SSP, F1000, F600, SSP300, 125 SP ve CF moto sınıflarında yarışlar yapılacak.

Organizasyonda 5 ülkeden 130 sporcu yarışacak.