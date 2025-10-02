Avrupa'ya uçuşlar durma noktasına geldi! 1800 uçuşluk kriz...

Ryanair Holdings Plc, gelecek hafta Fransa’daki hava trafik kontrolörlerinin maaş ve çalışma koşulları nedeniyle greve gitmesiyle günde yaklaşık 600 uçuşunu iptal etmeyi planlıyor. Şirketin sözcüsü, 7-9 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan grev nedeniyle toplamda 1.800 uçuşun iptal edilebileceğini açıkladı.

İrlandalı düşük maliyetli havayolu, Fransa’daki genel grev sebebiyle perşembe günü de 30 uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı.

YÜZBİNLERCE YOLCUYU ETKİLEYECEK

Ülkenin en büyük hava trafik kontrolörleri sendikası SNCTA, ücretlerin enflasyona göre güncellenmesi gibi taleplerle iş bırakma kararı aldı. Grevin Avrupa genelinde yüz binlerce yolcuyu etkilemesi, yalnızca Fransa’ya iniş ve kalkış yapan uçuşları değil, ülke hava sahasından geçen seferleri de sekteye uğratması bekleniyor.

30 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

