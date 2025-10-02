BIST 11.106
DOLAR 41,61
EURO 48,86
ALTIN 5.200,53
HABER /  POLİTİKA

Gürsel Tekin'den CHP'ye yakın medyaya tepki: Paralı gazeteciler ve troller

Gürsel Tekin'den CHP'ye yakın medyaya tepki: Paralı gazeteciler ve troller

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, bazı medya kuruluşlarının ve gazetecilerin yalan haberlerle kendisine saldırdığını belirterek, "Özellikle paralı gazeteciler ve troller, önümüzdeki günlerde çocuklarınızın gözlerinin içine bakamayacaksınız." dedi.

Abone ol

Tekin açıklamasında, CHP İstanbul İl Yönetimi'nde çağrı heyeti olarak göreve geldikleri 2 Eylül'den itibaren partinin kurumsal kimliğini tartıştırmamak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bazı haber kanallarının ve gazetecilerin yalan haberlerle kendisine saldırdığını ifade eden Tekin, "Benim kimseden korkmayacağımı, beni tanıyanlar bilir. Etrafımızdaki insanlarla ilgili yalan yanlış, iftira, aşağılıkça haberlerle insanlara saldırttınız ve öyle bir duruma getirdiniz ki bizi tanıyan insanların bile kafaları karıştı. Bir kere şunu bilin, bizim sizden ders alacak hiçbir karakterimiz yok. Asla biz hırsızlığa, arsızlığa, yolsuzluğa, milletin malına el uzatanlar değiliz ama siz, ne garip bir şeydir ki üç kuruş paraya satılarak insanları infaz etmesini biliyorsunuz. Nerede yapıyorsunuz bunu? Gelin karşımızda yapın." ifadelerini kullandı.

"İftira haberlerinizin tamamını çürütmek adına söz hakkımı kullanmak istiyorum"

Aleyhinde yayın yapan kişi ve kanalların kendisine cevap hakkı vermediğini söyleyen Tekin, "Bugüne kadar yalan yanlış, iftira haberlerinizin tamamını çürütmek adına söz hakkımı kullanmak istiyorum. Üç kez sosyal medyada paylaştım. Bugün son kez kamuoyu huzurunda paylaşmak istiyorum. Eğer en kısa süre içerisinde söz hakkımı kullandırmazsanız ister istemez hukuksal haklarımı aramak zorunda kalırım. Söylediğiniz her cümleyi, benim terbiyem müsaade etmediği için söylemek istemiyorum." dedi.

Tekin, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Özellikle paralı gazeteciler ve troller, önümüzdeki günlerde çocuklarınızın gözlerinin içine bakamayacaksınız. Bir tarafta her türlü kirliliğin içinde olacaksınız, bir tarafta organize işin bir parçası olacaksınız, bir tarafta da döneceksiniz tertemiz üç tane Cumhuriyet Halk Partili partisine sahip çıktığı için onları insanlara düşman olarak ilan edeceksiniz. Saç kesilecek, kel görünecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
Dervişoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı
Dervişoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı
Tekirdağ Valiliği uyardı! Fırtınaya dikkat
Tekirdağ Valiliği uyardı! Fırtınaya dikkat
İstanbul'da depremin ardından trafik yoğunluğu arttı! Yola çıkacaklar dikkat
İstanbul'da depremin ardından trafik yoğunluğu arttı! Yola çıkacaklar dikkat
Marmara Denizi'ndeki deprem İstanbul'un hava trafiğini aksatmadı
Marmara Denizi'ndeki deprem İstanbul'un hava trafiğini aksatmadı
İstanbul'da 5 büyüklüğünde deprem! AFAD son dakika duyurdu Şener Üşümezsoy söylemişti
İstanbul'da 5 büyüklüğünde deprem! AFAD son dakika duyurdu Şener Üşümezsoy söylemişti
Türkiye ve Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Pist şampiyonaları İstanbul'da düzenlenecek
Türkiye ve Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Pist şampiyonaları İstanbul'da düzenlenecek
Marmara'da deprem oldu, İstanbul'da uçaklara anons yapıldı
Marmara'da deprem oldu, İstanbul'da uçaklara anons yapıldı
İsrail, avukatların Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerle görüşmesine izin vermedi
İsrail, avukatların Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerle görüşmesine izin vermedi
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşmasını dinleyecek halimiz yoktu
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşmasını dinleyecek halimiz yoktu
Narin Güran cinayeti davasında üç tahliye kararı
Narin Güran cinayeti davasında üç tahliye kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum
Ev hapsinde olan Ayşe Barım hastanelik oldu...
Ev hapsinde olan Ayşe Barım hastanelik oldu...