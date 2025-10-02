BIST 11.083
DOLAR 41,61
EURO 48,83
ALTIN 5.124,18
HABER /  GÜNCEL

Bakan Uraloğlu'ndan deprem sonrası altyapı açıklaması: Olumsuzluk yaşanmadı

Bakan Uraloğlu'ndan deprem sonrası altyapı açıklaması: Olumsuzluk yaşanmadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Denizi'nde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası ulaşım ve iletişim altyapısında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Denizi'ndeki deprem sonrasında ulaşım ve iletişim altyapısında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığının tespit edildiğini bildirdi.

"ALTYAPIMIZDA OLUMSUZLUK YAŞANMADI"

Çevre illerden de hissedilen 5.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, "Saha taramaları neticesinde ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadesini kullandı.

İlgili Haberler
Bakan Kurum deprem sonrası paylaştı! "Çalışmalarımızı hızlandırmalıyız" İstanbul'da 5 büyüklüğünde deprem! AFAD son dakika duyurdu Şener Üşümezsoy söylemişti
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kurum deprem sonrası paylaştı! "Çalışmalarımızı hızlandırmalıyız"
Bakan Kurum deprem sonrası paylaştı! "Çalışmalarımızı hızlandırmalıyız"
Otomotiv devi 7 fabrikasını kapatma kararı aldı! 20 bin kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 7 fabrikasını kapatma kararı aldı! 20 bin kişi işsiz kalacak
Yardım tırları Gazze'ye ulaşamıyor! ''Gazze'ye eylül ayında 18 bin yardım tırından sadece 1824'ü girdi''
Yardım tırları Gazze'ye ulaşamıyor! ''Gazze'ye eylül ayında 18 bin yardım tırından sadece 1824'ü girdi''
Küresel Sumud Filosu'nda olan Bekir Develi ve İkbal Gürpınar'dan saatlerdir haber yok...
Küresel Sumud Filosu'nda olan Bekir Develi ve İkbal Gürpınar'dan saatlerdir haber yok...
Katil İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze'de 27 Filistinliyi öldürdü
Katil İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze'de 27 Filistinliyi öldürdü
Prof. Naci Görür'den uyku kaçıracak deprem tahmini! "İstanbul'u hazırlayın"
Prof. Naci Görür'den uyku kaçıracak deprem tahmini! "İstanbul'u hazırlayın"
Gürsel Tekin'den CHP'ye yakın medyaya tepki: Paralı gazeteciler ve troller
Gürsel Tekin'den CHP'ye yakın medyaya tepki: Paralı gazeteciler ve troller
Avrupa'ya uçuşlar durma noktasına geldi! 1800 uçuşluk kriz...
Avrupa'ya uçuşlar durma noktasına geldi! 1800 uçuşluk kriz...
Dervişoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı
Dervişoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı
Tekirdağ Valiliği uyardı! Fırtınaya dikkat
Tekirdağ Valiliği uyardı! Fırtınaya dikkat
İstanbul'da depremin ardından trafik yoğunluğu arttı! Yola çıkacaklar dikkat
İstanbul'da depremin ardından trafik yoğunluğu arttı! Yola çıkacaklar dikkat
Marmara Denizi'ndeki deprem İstanbul'un hava trafiğini aksatmadı
Marmara Denizi'ndeki deprem İstanbul'un hava trafiğini aksatmadı