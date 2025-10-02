Bakan Uraloğlu'ndan deprem sonrası altyapı açıklaması: Olumsuzluk yaşanmadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Denizi'nde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası ulaşım ve iletişim altyapısında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

"ALTYAPIMIZDA OLUMSUZLUK YAŞANMADI"

Çevre illerden de hissedilen 5.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, "Saha taramaları neticesinde ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadesini kullandı.