Yardım tırları Gazze'ye ulaşamıyor! ''Gazze'ye eylül ayında 18 bin yardım tırından sadece 1824'ü girdi''

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail’in kısıtlayıcı politikaları nedeniyle eylül ayında Gazze Şeridi'ne ulaşması beklenen 18 bin yardım tırından sadece 1824'ünün giriş yapabildiğini belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, geçen ay Gazze Şeridi'ne giriş yapabilen yardımlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, eylül ayında 18 bin yardım tırı girmesi gerekirken sadece 1824 tırın Gazze'ye ulaşabildiği ifade edildi.

Gazze'ye ulaşan yardımların bölgedeki nüfusun ihtiyaçlarının yalnızca yüzde 10'unu karşılayabildiği kaydedildi.

Ayrıca yardım tırlarının, İsrail güçlerinin oluşturduğu yapay güvenlik kaosu ortamında yağmalandığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sistematik açlık politikasının bir parçası olarak, 7 aydan fazla süredir sınır kapılarını ve geçişleri kapatarak bölgeye yeterli miktarda yardımın girişini engellediği ifade edildi.

İsrail'in, çocuklar, hastalar ve açlıkla mücadele edenlerin ihtiyaç duyduğu 400'den fazla gıda maddesi başta olmak üzere halkı pek çok yardım malzemesinden mahrum ettiği bilgisi paylaşıldı.

Girişi yasaklanan ürünler arasında yumurta, kırmızı ve beyaz et, balık, peynir, süt ürünleri, meyve-sebze, besin takviyesinin yanı sıra kuruyemiş, hamilelerin ve hastaların ihtiyaç duyduğu takviyelerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgenin sağlık, hizmet ve gıda alanlarındaki temel ihtiyaçlarını karşılamak için günlük en az 600 yardım ve yakıt tırına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

İsrail tarafından bölgede uygulanan sistematik kuşatmanın halkın alım gücünde de çöküşe neden olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yüzde 95'inden fazlasının nadiren de olsa pazarlarda buldukları ürünleri alamadığı, bu durumun yoksulluk ve açlığı artırdığı, Gazze Şeridi'nde hayatı neredeyse imkansız hale getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, yaşanan bu insani felaketin sorumluluğunun İsrail ve müttefiklerine ait olduğu belirtilerek, Birleşmiş Milletler, Arap ve Müslüman ülkeler ile uluslararası topluma, sınır kapılarının açılması, gıda, çocuk sütü, hayati öneme sahip ilaç başta olmak üzere yardım malzemelerinin tedarikinin yanı sıra İsrail'in siviller aleyhinde işlediği suçlar hakkında yargılanması için ciddi şekilde harekete geçmeleri çağrısı yapıldı.

İsrail’in abluka ve ağır saldırıları altında bulunan Gazze, yaygın açlık, su ve tıbbi malzeme sıkıntısı gibi insani felaketle karşı karşıya. Yerel ve uluslararası kuruluşlar, İsrail’in "açlık ve susuzluğu silah olarak kullandığını" ifade ediyor.