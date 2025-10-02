Bakan Kurum deprem sonrası paylaştı! "Çalışmalarımızı hızlandırmalıyız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Kurum çalışmaları hızlandırmalıyız dedi.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “Geçmiş olsun Marmara. Vatandaşlarımızın da desteğini artırmasıyla kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırmalıyız” mesajını paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bakan Kurum, Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme sonrası sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda vatandaşlara kentsel dönüşüm için iş birliği çağrısı yaptı. Bakan Kurum mesajında şu ifadelere yer verdi: