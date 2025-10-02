BIST 11.083
DOLAR 41,61
EURO 48,83
ALTIN 5.124,18
HABER /  GÜNCEL

Bakan Kurum deprem sonrası paylaştı! "Çalışmalarımızı hızlandırmalıyız"

Bakan Kurum deprem sonrası paylaştı! "Çalışmalarımızı hızlandırmalıyız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Kurum çalışmaları hızlandırmalıyız dedi.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “Geçmiş olsun Marmara. Vatandaşlarımızın da desteğini artırmasıyla kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırmalıyız” mesajını paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bakan Kurum, Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme sonrası sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda vatandaşlara kentsel dönüşüm için iş birliği çağrısı yaptı. Bakan Kurum mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geçmiş olsun Marmara. Allah ülkemizi daha büyük depremlerden korusun. Endişelenmeden, korkmadan depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın da desteğini artırmasıyla kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. El birliğiyle tedbirleri alırsak endişeye yer yok.

Bakan Kurum deprem sonrası paylaştı! "Çalışmalarımızı hızlandırmalıyız" - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Otomotiv devi 7 fabrikasını kapatma kararı aldı! 20 bin kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 7 fabrikasını kapatma kararı aldı! 20 bin kişi işsiz kalacak
Yardım tırları Gazze'ye ulaşamıyor! ''Gazze'ye eylül ayında 18 bin yardım tırından sadece 1824'ü girdi''
Yardım tırları Gazze'ye ulaşamıyor! ''Gazze'ye eylül ayında 18 bin yardım tırından sadece 1824'ü girdi''
Küresel Sumud Filosu'nda olan Bekir Develi ve İkbal Gürpınar'dan saatlerdir haber yok...
Küresel Sumud Filosu'nda olan Bekir Develi ve İkbal Gürpınar'dan saatlerdir haber yok...
Katil İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze'de 27 Filistinliyi öldürdü
Katil İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze'de 27 Filistinliyi öldürdü
Prof. Naci Görür'den uyku kaçıracak deprem tahmini! "İstanbul'u hazırlayın"
Prof. Naci Görür'den uyku kaçıracak deprem tahmini! "İstanbul'u hazırlayın"
Gürsel Tekin'den CHP'ye yakın medyaya tepki: Paralı gazeteciler ve troller
Gürsel Tekin'den CHP'ye yakın medyaya tepki: Paralı gazeteciler ve troller
Avrupa'ya uçuşlar durma noktasına geldi! 1800 uçuşluk kriz...
Avrupa'ya uçuşlar durma noktasına geldi! 1800 uçuşluk kriz...
Dervişoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı
Dervişoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı
Tekirdağ Valiliği uyardı! Fırtınaya dikkat
Tekirdağ Valiliği uyardı! Fırtınaya dikkat
İstanbul'da depremin ardından trafik yoğunluğu arttı! Yola çıkacaklar dikkat
İstanbul'da depremin ardından trafik yoğunluğu arttı! Yola çıkacaklar dikkat
Marmara Denizi'ndeki deprem İstanbul'un hava trafiğini aksatmadı
Marmara Denizi'ndeki deprem İstanbul'un hava trafiğini aksatmadı
İstanbul'da 5 büyüklüğünde deprem! AFAD son dakika duyurdu Şener Üşümezsoy söylemişti
İstanbul'da 5 büyüklüğünde deprem! AFAD son dakika duyurdu Şener Üşümezsoy söylemişti