Sumud Filosu'ndan açıklama: Tüm aktivistler Aşdod Limanı'nda

Küresel Sumud Filosu'na ait İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu bazı gemiler ve aktivistler, İsrail'e ait askeri gemiler eşliğinde Aşdod Limanı'na getirildi. Limanın çevresindeki askeri gemi hareketliliği sürerken, bazı aktivistler turuncu can yelekleriyle gemilerin güvertesinde görüldü.

Abone ol

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ait 44 gemiden 4'ü hala seyir halinde görünüyor. İsrail güçleri 21 gemiyi alıkoydu, 37 Türk vatandaşı 200 aktivisle birlikte Aşdod limanına getirildi.

İsrail askerleri, Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere baskın düzenleyerek aralarında Türk aktivislerin de bulunduğu çok sayıda aktivisti gözaltına aldı, teknelere el koydu. İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu gemiler ve aktivistler Usdud (Aşdod) Limanı'na getirildi.

AKTİVİSTLER CAN YELEKLERİYLE GÜVERTEDE GÖRÜLDÜ

Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerin Aşdod Limanı'na ulaştığı ve bazı aktivistlerin turuncu can yelekleriyle gemilerin güvertesinde görüldüğü belirtildi. Yasadışı el konulan gemilerden birinde Filistin bayrağının dalgalanması dikkati çekti.

Öğlen saatlerinden itibaren limanın çevresindeki askeri gemi hareketliliği sürüyor.

"TÜM AKTİVİSTLERİMİZ AŞDOD'DA, SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Öte yandan filodan yapılan açıklamada, "Tüm aktivistlerimiz şu an Aşdod Limanı'nda, sağlıkları iyi. İsrail'deki tatil nedeniyle süreç biraz uzayabilir" denildi.

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde paylaşılan takip sistemine göre, İsrail'in Gazze'ye giden 44 gemiden 21 gemiyi yasa dışı olarak ele geçirdiği ve 19'unu da ele geçirdiğinin varsayıldığı belirtildi.

İŞTE İSRAİL'İN SALDIRDIĞI GEMİLERİN İSİMLERİ

İsrail'in "durdurduğu" belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III olarak açıklandı.

ELE GEÇİRİLEN GEMİLER BELLİ OLDU

Ele geçirildiği varsayılan gemilerin isimlerinin de Adagio, Ahed Tamimi, Allakatalla, Amsterdam, Australe, Catalina, Estrella Y Manuel, Fair Lady, Inana, Mango, Maria Cristina, Meteque, MiaMia, Mikeno, Ohwayla, Paola I, Pavlos Fyssas, Selvaggia, Vangelis Pissias-Asser et Ayssel, Wahoo olduğu belirtiliyor.

Filo Sözcüsü Saif Abukeshek İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı: "30'u İspanyol, 22 İtalyan, 25 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD'li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."

GÖZALTINDAKİ TÜRK AKTİVİSTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısında Tel Aviv yönetiminin yasa dışı alıkoyduğu ve durumları teyit edilebilen Türk aktivist sayısının 38 olduğunu açıkladı.

Açıklamada, alıkonulan kişilerin adları ile bulundukları gemi ve teknelerin isimleri şu şekilde verildi: "(Sirius) Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu; (HUGA-A) Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız; (TR1 Austral) İkbal Gürpınar, Said Ercan, Muhammet E. Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan; (Florida-A) Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet E. Yıldırım; (Alma) Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu; (Spectre) Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa M. Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali; (Mali/Deir Yassine-A) Sümeyye S. Polat; (Grande Blu) Halil Rıfat Çanakçı; (Morgana) Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman; (Seulle-A) Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan; (Capten Nikos-A) Umut Aslan, Abdullah Gündem."