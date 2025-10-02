BIST 11.083
Kadıköy'de Gazze pankartı: Filistin'deki her çocuk...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde sahasında Fransız ekibi OGC Nice'i ağırlarken, sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde Gazze’ye destek amacıyla pankartlar açtı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 2. haftasında Fransız ekibi OGC Nice'i sahasında ağırlıyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta Gazze'ye destek olmak amacıyla "Filistin'deki her çocuk güvenliği, sevgiyi ve geleceği hak ediyor", "Özgür Filistin" yazılı pankartlar ve Filistin bayrağı açtı.

