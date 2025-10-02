BIST 11.083
HABER /  SPOR

Kerem Aktürkoğlu Nice'ı yıktı! 3 puan Fenerbahçe'nin!

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nda konuk ettiği Fransız ekibi Nice’i 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti 3 ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu’nun attığı goller getirirken, Nice’in tek golü 37. dakikada Kevin Carlos’un penaltısıyla geldi.

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Nice'i konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3 ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Nice'in tek golünü 37. dakikada Kevin Carlos penaltıdan attı. 

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 3'e yükseltirken Nice, henüz puanla tanışamadı.

Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, 23 Ekim'de sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek.

Fenerbahçe 2 - 1 Nice

90'Maç sona erdi.

90'Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

89'Kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri kaleciyi çalımlamak istedi ancak başaramadı.

80'Son dakikalarda Nice baskısını artırdı.

50'Oosterwolde uzaklardan kaleyi yokladı top auta gitti.

50'Fenerbahçe ikinci yarıya daha baskılı başlayan taraf.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

40'İsmail Yüksek'in ara pasında hareketlenen Nene, ceza sahası içinde yer kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Karar ofsayt.

39'Nice köşe vuruşu kullandı. Ön direkte yapılan vuruş direğe çarparak auta gitti.

37'GOL! Kevin Carlos, penaltı vuruşunu gole çevirdi ve Nice farkı 1'e indirdi.

34'Hakem penaltı noktasını gösterdi. Kullanılan duran topta Skriniar'ın rakibine yaptığı müdahaleye hakem penaltı dedi. Nice penaltı kullanacak. 

25'GOOL! Kerem Aktürkoğlu, topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı. Çalımlarla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu savunmaya çarparak ağlara gitti ve Fenerbahçe 2-0 öne geçti.

15'Talisca sol ayağıyla uzaklardan kaleyi yokladı top az farkla auta gitti.

13'Sol kanattan açılan ortaya Carlos kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

10'İlk bölümde topa daha fazla sahip olan taraf Fenerbahçe.

3'GOOOL! Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen atakta Talisca, topu sol kanattaki Kerem'in önüne bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem, sol ayağıyla topu ağlara gönderdi.

1'Kerem Aktürkoğlu, maçın başında kaleyi yokladı top yandan auta gitti.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Fenerbahçe - Nice ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri

Nice: Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Vanhoutte, Louchet, Sanson, Gouveia, Boga, Carlos 

