BIST 11.083
DOLAR 41,60
EURO 48,86
ALTIN 5.145,77
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan'dan Kudüs'ün fethi paylaşımı: Mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz

Erdoğan'dan Kudüs'ün fethi paylaşımı: Mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz

Kudüs'ün fethinin 838.'nci yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazreti Nebi'nin emaneti Kudüs için mücadele etmeyi azım ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında "Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum. Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

Erdoğan'dan Kudüs'ün fethi paylaşımı: Mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
DMM'den Türkiye - İsrail ticareti iddialarına yalanlama
DMM'den Türkiye - İsrail ticareti iddialarına yalanlama
Vladimir Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağı yönündeki açıklamalar tamamen saçmalık
Vladimir Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağı yönündeki açıklamalar tamamen saçmalık
Kadıköy'de Gazze pankartı: Filistin'deki her çocuk...
Kadıköy'de Gazze pankartı: Filistin'deki her çocuk...
ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı
ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı
Fenerbahçe - Nice / Canlı anlatım
Fenerbahçe - Nice / Canlı anlatım
TPAO, Kazakistan'da 2 yeni petrol sahası işletmeye hazırlanıyor
TPAO, Kazakistan'da 2 yeni petrol sahası işletmeye hazırlanıyor
Ankara'nın bazı mahallelere su verilemeyecek
Ankara'nın bazı mahallelere su verilemeyecek
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına soruşturma
Sumud Filosu'ndan açıklama: Tüm aktivistler Aşdod Limanı'nda
Sumud Filosu'ndan açıklama: Tüm aktivistler Aşdod Limanı'nda
Bakan Uraloğlu'ndan deprem sonrası altyapı açıklaması: Olumsuzluk yaşanmadı
Bakan Uraloğlu'ndan deprem sonrası altyapı açıklaması: Olumsuzluk yaşanmadı
Bakan Kurum deprem sonrası paylaştı! "Çalışmalarımızı hızlandırmalıyız"
Bakan Kurum deprem sonrası paylaştı! "Çalışmalarımızı hızlandırmalıyız"
Otomotiv devi 7 fabrikasını kapatma kararı aldı! 20 bin kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 7 fabrikasını kapatma kararı aldı! 20 bin kişi işsiz kalacak