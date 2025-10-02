Erdoğan'dan Kudüs'ün fethi paylaşımı: Mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz

Kudüs'ün fethinin 838.'nci yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazreti Nebi'nin emaneti Kudüs için mücadele etmeyi azım ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında "Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum. Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.