BIST 11.083
DOLAR 41,60
EURO 48,86
ALTIN 5.145,77
HABER /  DÜNYA

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı

ABD'nin New York kentinde, Delta Hava Yolları'nın alt kuruluşu Endeavor Air'e ait iki yolcu uçağı, LaGuardia Havalimanı'nda hareket halindeyken çarpıştı.

Abone ol

Delta Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, LaGuardia Havalimanı'nda iki Delta uçağının, alanda hareket halindeyken çarpıştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre, gece saatlerinde meydana gelen olayda, North Carolina seferinden dönen bir uçağa, aynı firmanın, Virginia eyaletine uçmak üzere piste doğru hareket eden diğer uçağı çarptı ve kanat bölgesinde büyük tahribata yol açtı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Virginia seferi için piste doğru yol alan uçağın kokpit camının tamamen kırıldığı ve burun kısmının da kırıma uğradığı görüldü.

Kazada bir uçuş görevlisi hafif yaralandı.

Yolcularından özür dileyen hava yolu firması, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada ise kaza nedeninin pilotların geçiş üstünlüğü kuralına riayet etmemesi ve FAA'nın talimatlarına uyulmamasından kaynaklandığını vurgulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe - Nice / Canlı anlatım
Fenerbahçe - Nice / Canlı anlatım
TPAO, Kazakistan'da 2 yeni petrol sahası işletmeye hazırlanıyor
TPAO, Kazakistan'da 2 yeni petrol sahası işletmeye hazırlanıyor
Ankara'nın bazı mahallelere su verilemeyecek
Ankara'nın bazı mahallelere su verilemeyecek
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına soruşturma
Sumud Filosu'ndan açıklama: Tüm aktivistler Aşdod Limanı'nda
Sumud Filosu'ndan açıklama: Tüm aktivistler Aşdod Limanı'nda
Bakan Uraloğlu'ndan deprem sonrası altyapı açıklaması: Olumsuzluk yaşanmadı
Bakan Uraloğlu'ndan deprem sonrası altyapı açıklaması: Olumsuzluk yaşanmadı
Bakan Kurum deprem sonrası paylaştı! "Çalışmalarımızı hızlandırmalıyız"
Bakan Kurum deprem sonrası paylaştı! "Çalışmalarımızı hızlandırmalıyız"
Otomotiv devi 7 fabrikasını kapatma kararı aldı! 20 bin kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 7 fabrikasını kapatma kararı aldı! 20 bin kişi işsiz kalacak
Yardım tırları Gazze'ye ulaşamıyor! ''Gazze'ye eylül ayında 18 bin yardım tırından sadece 1824'ü girdi''
Yardım tırları Gazze'ye ulaşamıyor! ''Gazze'ye eylül ayında 18 bin yardım tırından sadece 1824'ü girdi''
Küresel Sumud Filosu'nda olan Bekir Develi ve İkbal Gürpınar'dan saatlerdir haber yok...
Küresel Sumud Filosu'nda olan Bekir Develi ve İkbal Gürpınar'dan saatlerdir haber yok...
Katil İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze'de 27 Filistinliyi öldürdü
Katil İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze'de 27 Filistinliyi öldürdü
Prof. Naci Görür'den uyku kaçıracak deprem tahmini! "İstanbul'u hazırlayın"
Prof. Naci Görür'den uyku kaçıracak deprem tahmini! "İstanbul'u hazırlayın"