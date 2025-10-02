Eskişehir’de AK Partili vekil ve il başkanı kaza geçirdi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın içinde bulunduğu araç, Mahmudiye ilçesi Doğanca Mahallesi’nde bir otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, yaralanan Gürcan ve Albayrak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine bağlı kırsal Doğanca Mahallesi'nde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın da içinde olduğu araç, seyir halindeyken bir otomobil ile çarpıştı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Eskişehir Durum gazetesinin haberine göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Gürcan ve Albayrak'ın ise yaralandığı öğrenildi.

GÜRCAN VE ALBAYRAK HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Gürcan ve Albayrak, ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

AK Parti'li vekil Gürcan'ın sağlık durumunun kritik olduğu iddia edildi.