BIST 11.083
DOLAR 41,67
EURO 48,84
ALTIN 5.156,47
HABER /  SPOR

Berke Özer tarihe geçti! Penaltı atışı 3 kez tekrarlandı...

Berke Özer tarihe geçti! Penaltı atışı 3 kez tekrarlandı...

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Lille, deplasmanda Roma’yı 1-0 mağlup ederken, maça damga vuran isim milli kaleci Berke Özer oldu.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Berke Özer'in kalesini koruduğu Fransız temsilcisi Lille, İtalya deplasmanında Roma'yı 1-0 mağlup ederken, tekrarlanan 3 penaltıyı da kurtaran milli eldiven galibiyetin mimarı oldu.

3 KEZ TEKRARLANDI

Mücadeleye hızlı başlayan Fransız ekibi, 6. dakikada Hakon Haraldsson'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, 80. dakikada Roma penaltı kazandı. 81. dakikada topun başına geçen Artem Dovbyk'in şutunda kaleci Berke Özer gole izin vermedi.

Ardından hakem penaltının tekrarlanmasına karar verdi. Penaltıyı bir kez daha Dovbyk kullanırken, milli kaleci topu yine kurtardı. Belçikalı hakem Erik Lambrechts, Berke'nin önde olduğunu belirterek penaltıyı bir kez daha tekrarlattı.

Bu kez beyaz noktanın başına Matias Soule geçti ancak, milli kaleci 3. penaltı atışında da kalesinde devleşerek topun ağlarla buluşmasını engelledi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Lille sahadan 3 puanla ayrıldı.

İŞTE O ANLAR

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Nice'e karşı bunu 3. kez yaptı! İlki 1959'daydı
Fenerbahçe, Nice'e karşı bunu 3. kez yaptı! İlki 1959'daydı
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe tarihinde bir ilki başardı
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe tarihinde bir ilki başardı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının kilit ismiydi! Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyum atandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının kilit ismiydi! Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyum atandı
Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlık alanında çok şanslı bir ülke
Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlık alanında çok şanslı bir ülke
Kerem Aktürkoğlu Nice'ı yıktı! 3 puan Fenerbahçe'nin!
Kerem Aktürkoğlu Nice'ı yıktı! 3 puan Fenerbahçe'nin!
Eskişehir’de AK Partili vekil ve il başkanı kaza geçirdi
Eskişehir’de AK Partili vekil ve il başkanı kaza geçirdi
Çayönü Tepesi'nde 8 mezar gün yüzüne çıkarıldı
Çayönü Tepesi'nde 8 mezar gün yüzüne çıkarıldı
Hamas'ın Trump'ın Gazze planını reddettiği iddiası
Hamas'ın Trump'ın Gazze planını reddettiği iddiası
Rekabet Kurulu'ndan 4 hazır beton üreticisine soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 4 hazır beton üreticisine soruşturma
Küresel Kararlılık Filosu Türkiye Delegasyonu: Yasa dışı alıkonulan Türk aktivist sayısı 48
Küresel Kararlılık Filosu Türkiye Delegasyonu: Yasa dışı alıkonulan Türk aktivist sayısı 48
Erdoğan'dan Kudüs'ün fethi paylaşımı: Mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz
Erdoğan'dan Kudüs'ün fethi paylaşımı: Mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz
DMM'den Türkiye - İsrail ticareti iddialarına yalanlama
DMM'den Türkiye - İsrail ticareti iddialarına yalanlama