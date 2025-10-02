BIST 11.083
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının kilit ismiydi! Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyum atandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının kilit ismiydi! Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyum atandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın tüm mal varlığının TMSF'ye devrolduğu ve tüm şirketlerine kayyum atandığı açıklandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme. Soruşturma kapsamında ilk tutuklananlardan biri olan, etkin pişmanlık kapsamında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyum atandı. 

Aktaş'ın tüm mal varlığının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçtiği bildirildi. 

EV HAPSİ KARARI KALDIRILMIŞTI

Aktaş, etkin pişmanlık kapsamında itirafçı olarak ev hapsi tedbiriyle tahliye edilmiş, 22 Ağustos'ta da ev hapsi tedbiri kaldırılmıştı.

 Gazeteci Nuray Başaran'a konuşan Aktaş, "Ben buradayım. İstanbul’dayım. Yarın da buradayım. Dava günü de burada olacağım. Davadan sonra da burada olacağım" demişti.

AKTAŞ'IN TUTUKLULUĞU

Aktaş, bazı belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta tutuklanmış, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesinin ardından 4 Haziran'da tahliye edilmişti.

