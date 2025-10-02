Fenerbahçe, Nice'e karşı bunu 3. kez yaptı! İlki 1959'daydı

Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice ile İstanbul’da oynadığı 3. maçı da kazandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Nice ile karşılaşırken sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bu maç öncesi Nice ile 5 kez karşılaşırken, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşamıştı. Fenerbahçe, 2 galibiyeti de İstanbul’da alırken, bugünkü mücadelede de üstün olan taraf oldu.

İki ekip 1959-1960 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda, 1973-1974 sezonunda ise UEFA Kupası’nda eşleşti.