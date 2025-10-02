HABER / SPOR / FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Nice'e karşı bunu 3. kez yaptı! İlki 1959'daydı
Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice ile İstanbul’da oynadığı 3. maçı da kazandı.Abone ol
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Nice ile karşılaşırken sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.
Sarı-lacivertliler bu maç öncesi Nice ile 5 kez karşılaşırken, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşamıştı. Fenerbahçe, 2 galibiyeti de İstanbul’da alırken, bugünkü mücadelede de üstün olan taraf oldu.
İki ekip 1959-1960 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda, 1973-1974 sezonunda ise UEFA Kupası’nda eşleşti.