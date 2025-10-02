Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe tarihinde bir ilki başardı

UEFA Avrupa Ligi'nde Nice ağlarını 2 kez havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinde bir Avrupa kupası maçında ilk 25 dakikada 2 gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, Fransa'nın Nice takımını konuk ediyor.

Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta, sarı lacivertli takımı 3'ncü dakikada 1-0 öne geçiren gol Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Fenerbahçe'nin Benfica'dan transfer ettiği Kerem, sarı lacivertli forma altında ilk kez fileleri havalandırmış oldu.

Mücadelenin 25'nci dakikasında Kerem Aktürkoğlu bir gol daha attı.

Fenerbahçe tarihinde bir Avrupa kupası maçında ilk 25 dakikada 2 gol atmayı başaran ilk futbolcu Kerem Aktürkoğlu oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de geçtiğimiz pazar günü Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından stat çıkışında kendisine sorulan "Harry Potter sevincini ne zaman göreceğiz?" sorusunu "Bakalım bekliyorum ben de..." diyerek yanıtlamıştı.

AVRUPA'DA 400. GOL GELDİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Nice maçıyla Avrupa kupalarında 400. gole ulaştı.

Sarı-lacivertliler bugüne kadar mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 139, UEFA Kupası'nda 72, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 62, Konferans Ligi'nde 44, Şampiyonlar Ligi'nde 42, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 30 ve Kupa Galipleri Kupası'nda da 11 gol attı.