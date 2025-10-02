BIST 11.083
Netanyahu, Sumud Filosu'nun İsrail'in meşruiyetini hedef aldığını iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yönelik yasa dışı ablukayı kırmak ve insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve İsrail tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'nun amacının İsrail'in meşruiyetini sorgulatmak olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Binyamin Netanyahu adına paylaştığı açıklamada Gazze'de yönelik yasa dışı ablukayı kırmak ve insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve İsrail tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'nun tamamen durdurulduğu ileri sürüldü.

Netanyahu, İsrail ordusunun onlarca geminin Gazze kıyılarına yanaşmasını engellediğini iddia ederek Küresel Sumud Filosu'nu 'İsrail'e karşı yürütülen meşruiyetini ortadan kaldırma kampanyası' olarak tanımladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise uluslararası sularda saldırı düzenlenen filoya yasa dışı şekilde el koymakla İsrail'in güvenliğini sağladıklarını savundu.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

