BIST 11.083
DOLAR 41,68
EURO 48,92
ALTIN 5.172,40
HABER /  GÜNCEL

Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi

Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada menajer Ayşe Barım'ın tahliye edilmesine yapılan itiraz, bir üst mahkemece kabul edildi.

Abone ol

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılandığı davada tahliye edilmesine yönelik duruşma savcısının yaptığı itirazı inceledi.

İtirazı kabul eden mahkeme, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ekim'de gerçekleştirilen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Barım'ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyada var olan raporlarda anevrizmaya ilişkin yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu'nun raporundaki sonuç kısmında yapılan tespitler, önerilen tedavi ve işlemler ile tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği gerekçesiyle sanığın, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Duruşma savcısı Barım'ın tahliyesine itiraz etmişti.

Bu itirazı kabul etmeyen İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da genç kız terasta çamaşır asarken düştü
Bursa'da genç kız terasta çamaşır asarken düştü
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları tamamlandı
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları tamamlandı
Samsunspor Avrupa'ya müthiş başladı! Polonya'da Türk zaferi
Samsunspor Avrupa'ya müthiş başladı! Polonya'da Türk zaferi
Netanyahu, Sumud Filosu'nun İsrail'in meşruiyetini hedef aldığını iddia etti
Netanyahu, Sumud Filosu'nun İsrail'in meşruiyetini hedef aldığını iddia etti
Kim Jong-Un slikon yaptıran kadınlar içi harekete geçti
Kim Jong-Un slikon yaptıran kadınlar içi harekete geçti
Tedesco galibiyetin şifresini verdi! Güven, güven, güven!
Tedesco galibiyetin şifresini verdi! Güven, güven, güven!
Berke Özer tarihe geçti! Penaltı atışı 3 kez tekrarlandı...
Berke Özer tarihe geçti! Penaltı atışı 3 kez tekrarlandı...
Fenerbahçe, Nice'e karşı bunu 3. kez yaptı! İlki 1959'daydı
Fenerbahçe, Nice'e karşı bunu 3. kez yaptı! İlki 1959'daydı
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe tarihinde bir ilki başardı
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe tarihinde bir ilki başardı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının kilit ismiydi! Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyum atandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının kilit ismiydi! Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyum atandı
Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlık alanında çok şanslı bir ülke
Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlık alanında çok şanslı bir ülke
Kerem Aktürkoğlu Nice'ı yıktı! 3 puan Fenerbahçe'nin!
Kerem Aktürkoğlu Nice'ı yıktı! 3 puan Fenerbahçe'nin!