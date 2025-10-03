Bursa'da genç kız terasta çamaşır asarken düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çamaşır asarken 4 katlı apartmanın terasından düşen genç kız ağır yaralandı.Abone ol
Mesudiye Mahallesi Gümüş Sokak'ta, 4 katlı bir apartmanın terasında çamaşır asan Melisa B. (16), dengesini kaybederek zemine düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Melisa B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.