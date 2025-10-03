BIST 11.083
DOLAR 41,68
EURO 48,92
ALTIN 5.172,40
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da genç kız terasta çamaşır asarken düştü

Bursa'da genç kız terasta çamaşır asarken düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çamaşır asarken 4 katlı apartmanın terasından düşen genç kız ağır yaralandı.

Abone ol

Mesudiye Mahallesi Gümüş Sokak'ta, 4 katlı bir apartmanın terasında çamaşır asan Melisa B. (16), dengesini kaybederek zemine düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Melisa B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları tamamlandı
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları tamamlandı
Samsunspor Avrupa'ya müthiş başladı! Polonya'da Türk zaferi
Samsunspor Avrupa'ya müthiş başladı! Polonya'da Türk zaferi
Netanyahu, Sumud Filosu'nun İsrail'in meşruiyetini hedef aldığını iddia etti
Netanyahu, Sumud Filosu'nun İsrail'in meşruiyetini hedef aldığını iddia etti
Kim Jong-Un slikon yaptıran kadınlar içi harekete geçti
Kim Jong-Un slikon yaptıran kadınlar içi harekete geçti
Tedesco galibiyetin şifresini verdi! Güven, güven, güven!
Tedesco galibiyetin şifresini verdi! Güven, güven, güven!
Berke Özer tarihe geçti! Penaltı atışı 3 kez tekrarlandı...
Berke Özer tarihe geçti! Penaltı atışı 3 kez tekrarlandı...
Fenerbahçe, Nice'e karşı bunu 3. kez yaptı! İlki 1959'daydı
Fenerbahçe, Nice'e karşı bunu 3. kez yaptı! İlki 1959'daydı
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe tarihinde bir ilki başardı
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe tarihinde bir ilki başardı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının kilit ismiydi! Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyum atandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının kilit ismiydi! Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyum atandı
Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlık alanında çok şanslı bir ülke
Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlık alanında çok şanslı bir ülke
Kerem Aktürkoğlu Nice'ı yıktı! 3 puan Fenerbahçe'nin!
Kerem Aktürkoğlu Nice'ı yıktı! 3 puan Fenerbahçe'nin!
Eskişehir’de AK Partili vekil ve il başkanı kaza geçirdi
Eskişehir’de AK Partili vekil ve il başkanı kaza geçirdi