Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları tamamlandı

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta, UEFA Konferans Ligi'nde ise ilk hafta maçları tamamlandı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor'un 3 puan aldığı haftada sürpriz sonuçlar alındı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında ikinci hafta mücadelesi, TSİ 22.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Porto'da milli futbolcu Deniz Gül, takımının Kızılyıldız'ı 2-1 yendiği maça ilk 11'de başladı ve 73 dakika forma giydi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Basel (İsviçre) - Stuttgart (Almanya): 2-0

Celta Vigo (İspanya) - PAOK (Yunanistan): 3-1

Feyenoord (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere): 0-2

Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan): 0-1

Olimpik Lyon (Fransa) - Salzburg (Avusturya): 2-0

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-3

Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-3

Porto (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

Sturm Graz (Avusturya) - Rangers (İskoçya): 2-1

UEFA Konferans Ligi'nin ilk hafta maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında ilk hafta mücadelesi, TSİ 22.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Samsunspor, deplasmanda Legia Varşova'yı 1-0 yendi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Aberdeen'e konuk olduğu mücadeleyi 3-2 kazandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Aberdeen (İskoçya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-3

Sparta Prag (Çekya) - Shamrock Rovers (İrlanda): 4-1

Fiorentina (İtalya) - Sigma Olomouc (Çekya): 2-0

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - AZ Alkmaar (Hollanda): 4-0

Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan): 3-1

Rakow (Polonya) - Universitatea Craiova (Romanya): 2-0

Shelbourne (İrlanda) - Hacken (İsveç): 0-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - Strasbourg (Fransa): 1-2

Legia Varşova (Polonya) - Samsunspor: 0-1

