Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta, UEFA Konferans Ligi'nde ise ilk hafta maçları tamamlandı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor'un 3 puan aldığı haftada sürpriz sonuçlar alındı.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında ikinci hafta mücadelesi, TSİ 22.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.
Porto'da milli futbolcu Deniz Gül, takımının Kızılyıldız'ı 2-1 yendiği maça ilk 11'de başladı ve 73 dakika forma giydi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Basel (İsviçre) - Stuttgart (Almanya): 2-0
Celta Vigo (İspanya) - PAOK (Yunanistan): 3-1
Feyenoord (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere): 0-2
Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan): 0-1
Olimpik Lyon (Fransa) - Salzburg (Avusturya): 2-0
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-3
Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-3
Porto (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1
Sturm Graz (Avusturya) - Rangers (İskoçya): 2-1
UEFA Konferans Ligi'nin ilk hafta maçları tamamlandı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında ilk hafta mücadelesi, TSİ 22.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.
Samsunspor, deplasmanda Legia Varşova'yı 1-0 yendi.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Aberdeen'e konuk olduğu mücadeleyi 3-2 kazandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Aberdeen (İskoçya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-3
Sparta Prag (Çekya) - Shamrock Rovers (İrlanda): 4-1
Fiorentina (İtalya) - Sigma Olomouc (Çekya): 2-0
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - AZ Alkmaar (Hollanda): 4-0
Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan): 3-1
Rakow (Polonya) - Universitatea Craiova (Romanya): 2-0
Shelbourne (İrlanda) - Hacken (İsveç): 0-0
Slovan Bratislava (Slovakya) - Strasbourg (Fransa): 1-2
Legia Varşova (Polonya) - Samsunspor: 0-1