Fenerbahçe kazandı, UEFA sıralaması değişti
UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Fransız ekibi Nice'i 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından UEFA sıralaması değişti.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci hafta maçında Fransız ekibi Nice'i ağırladı.
Sarı lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun ilk yarıda kaydettiği goller ile mücadeleyi 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın ardınan UEFA ülke puanları güncellendi.
İşte o liste...
1- İNGİLTERE: 97.338
