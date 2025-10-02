BIST 11.083
Fenerbahçe kazandı, UEFA sıralaması değişti

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Fransız ekibi Nice'i 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından UEFA sıralaması değişti.

Fenerbahçe kazandı, UEFA sıralaması değişti - Resim: 1

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci hafta maçında Fransız ekibi Nice'i ağırladı.

Fenerbahçe kazandı, UEFA sıralaması değişti - Resim: 2

Sarı lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun ilk yarıda kaydettiği goller ile mücadeleyi 2-1 kazandı.

Fenerbahçe kazandı, UEFA sıralaması değişti - Resim: 3

Karşılaşmanın ardınan UEFA ülke puanları güncellendi.

İşte o liste...

Fenerbahçe kazandı, UEFA sıralaması değişti - Resim: 4

1- İNGİLTERE: 97.338

