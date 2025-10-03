ABD Başkanı Trump'ın Katar kararmanesi İsrail'i karıştırdı

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Katar'la savunma ve işbirliği anlaşmasını imzaladığını duyurmasını" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "benzeri görülmemiş bir başarısızlık" olarak nitelendirdi.

Ana muhalefet lideri Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’ın Katar’ın güvenliğini garanti altına almayı taahhüt eden başkanlık kararnamesine dikkati çekti.

Trump'ın söz konusu kararnamesini İsrail için bir siyasi başarısızlık olarak gören Lapid, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, uzun yıllar boyunca Orta Doğu'da ABD ile savunma anlaşması imzalayabilecek tek adaydı. Sonra Trump, Katar'la ortaklık ve savunma anlaşmasını ilan etti. Bu, Netanyahu hükümeti için benzeri görülmemiş siyasi bir başarısızlıktır."

İsrail'in 9 Eylül'de Katar'da düzenlediği hava saldırılarını hatırlatarak bunu "başarısız bir saldırı" olarak nitelendiren Lapid, herhangi bir siyasi vizyonun olmaması nedeniyle İsrail'in ABD nezdindeki eşsiz konumunu kaybettiğini savundu.

İsrail'in söz konusu saldırıları nedeniyle "Katar'ın 2 yıl öncesine kadar hayal edemediği siyasi başarıyı elde ettiğini" öne süren Lapid, Netanyahu hükümetinin İsrail'i yeni felaketlere sürüklediğini yazdı.

Öte yandan eski İsrail Başbakan Naftali Bennett de konuyla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu anlaşma, İsrail'i önümüzdeki yıllarda etkileyecek en ciddi türden bir siyasi-güvenlik çöküşüdür." sözlerini sarf etti.

Netanyahu hükümetinin en kısa sürede düşmesi gerektiğini belirten Bennett, "Enkaz altında kalan İsrail'in onarımı için yeni bir yönetimin önü açılmalıdır, bunun olması da yakındır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Trump'ın imzaladığı kararname

ABD Başkanı Trump, 1 Ekim'de Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almayı ve olası bir saldırıyı ABD'ye tehdit kabul eden başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

"ABD'nin politikası, Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almaktır." ifadelerine yer verilen kararnamede, ABD'nin, Katar'ın toprağına, egemenliğine veya kritik altyapısına yönelik herhangi bir saldırıyı, ABD'nin barış ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendireceği de belirtilmişti.

Kararnamede ayrıca Katar'a saldırı durumunda, Washington'un, "ABD ve Katar'ın çıkarlarını savunmak ve barış ve istikrarı yeniden sağlamak için diplomatik, ekonomik ve gerekirse askeri olmak üzere tüm yasal ve uygun önlemleri alacağı" vurgulanmıştı.