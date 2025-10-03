Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eylül ayında enflasyon yüzde 3.23 oldu. Enflasyona göre kira artış oranı yeniden hesaplandı.

Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. Geçtiğimiz Eylül ayında kira artış oranı yüzde 39.62 olmuştu.Ekim ayında kira artış oranı yüzde 38,36 oldu.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül'de aylık yüzde 3.23 olarak gerçekleşirken yıllık bazda yüzde 33.29 artış kaydetti.

12 aylık ortalamaya göre belli olan kira artış oranı ise yüzde 38,36 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut kira bedeli: 25.000,00 TL

Kira artışı yapılacak ay: Ekim 2025

Kira artış oranı: %38,36

Kira artış tutarı: 9.590,00 TL

Yeni kira tutarı: 34.590,00 TL

YILIN BAŞINDAN BU YANA AYLIK KİRA ARTIŞ ORANLARI

Ocak: 56,35

Şubat: 53,83

Mart: 51,26

Nisan: 48,73

Mayıs: 45,80

Haziran: 43,23

Ağustos: 41,13

Eylül: 39,62

Ekim: 38,36