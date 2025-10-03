2026 asgari ücret zammında masadaki 3 senaryo! Milyonlarca kişinin maaşı değişecek

Ocak ayında yapılacak artış sadece işçileri değil, Türkiye’deki herkesin gelir ve ödemelerini yakından etkileyecek. Çünkü işsizlik maaşından sosyal yardımlara, BES kesintilerinden isteğe bağlı sigortaya kadar pek çok kalem asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.