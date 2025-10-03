2026 asgari ücret zammında masadaki 3 senaryo! Milyonlarca kişinin maaşı değişecek
Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca emekli, memur ve çalışan için zam dönemi başladı. Ocak ayında emekliler ve memurlar 2026 yılının ilk maaş artışını alacak, işçiler için ise asgari ücret yeniden belirlenecek. Gözler Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrilmiş durumda. Asgari ücret artışı için üç farklı senaryo öne çıkıyor. ..
Ocak ayında yapılacak artış sadece işçileri değil, Türkiye’deki herkesin gelir ve ödemelerini yakından etkileyecek. Çünkü işsizlik maaşından sosyal yardımlara, BES kesintilerinden isteğe bağlı sigortaya kadar pek çok kalem asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.
2025 yılında asgari ücret tek seferlik belirlenmişti. Bu kapsamda brüt asgari ücret 26.005 TL, net asgari ücret ise 22.104 TL olarak uygulanıyor. Ancak Aralık ayında toplanacak komisyonla birlikte bu rakamlar güncellenecek.
HESAPLAMADA HANGİ ORANLAR ÖNE ÇIKIYOR?
Geçmiş yıllara bakıldığında asgari ücret artışlarının çoğu zaman enflasyonun üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Bu yıl da benzer bir tablonun masada olması bekleniyor.
YÜZDE 20 ZAM SENARYOSU
Brüt: 31.206 TL
Net: 26.525 TL