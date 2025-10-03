Geçen yılın en konuşulan ismiydi! Prens William kanser eşi Prenses Kate hakkında konuştu

İngiltere'de tahtın bir numaralı varisi Prens William, eşi Kate’in sağlık durumuyla ilgili konuştu ve "2024 benim için en zor yıldı" dedi.

Abone ol

Galler Prensi William, eşi Prenses Kate’in kanser tedavisi sürecine dair umut veren açıklamalarda bulundu.

Apple TV+’ta yayınlanan “The Reluctant Traveler” programına konuk olan Prens William, “Her şey doğru yönde ilerliyor” ifadelerini kullanarak, 2024 yılının kendisi için “şimdiye kadarki en zor yıl” olduğunu dile getirdi.

Prenses Kate, 2024 yılında altı ay süren bir tedavi sürecinin ardından, Ocak 2025’te hastalığın gerileme aşamasına girdiğini açıklamıştı.

Kral Charles’ın da aynı dönemlerde kanser teşhisi aldığı ve halen tedavi görmekte olduğu biliniyor.

Programda oyuncu Eugene Levy ile samimi bir sohbet gerçekleştiren William, yaşadıkları zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

“2024, şimdiye kadarki en zor yıldı. Çocukları, Catherine’i, babamı korumaya çalışmak... Ama aynı zamanda ailemin tüm bu yaşananları sindirebilmesi için gerekli alanı da tanımak önemliydi. Bu dengeyi kurmak gerçekten zordu.”

Prens, Mart 2024’te görevlerine kısa bir ara vererek eşi ve çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis’e destek olmuş, Nisan ortasında kamu görevlerine geri dönmüştü.

'AÇIK BİR AİLEYİZ'

Programda Levy'nin, Kate’in hastalığının çocuklar üzerindeki etkisini sorması üzerine William, çocukların farklı başa çıkma mekanizmaları olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Çocuklara ihtiyaç duydukları güvenlik ve emniyeti sağlamaya çalışıyoruz. Açık bir aileyiz, bizi rahatsız eden şeyler hakkında konuşuyoruz. Ama bunun uzun vadeli etkilerini tam olarak bilemezsiniz. Bu yüzden birbirimize destek olmak, çocuklara her şeyin yolunda olduğunu hissettirmek çok önemli.”

Prens ayrıca medya ilgisinin zaman zaman işini zorlaştırdığını ancak görevini severek yaptığını da dile getirdi:“İşimden keyif alıyorum ama medyanın yarattığı baskı, spekülasyonlar ve sürekli takip edilme hali işleri zorlaştırıyor. Bazen sadece biraz huzur ve sessizlik istiyorsunuz.”

NE OLMUŞTU?

42 yaşındaki Middleton, Ocak ayında karın ameliyatı geçirdiğinde kanser olduğunun bilinmediği belirtti. Kanser teşhisi sonrası başladığı kemoterapi sürecini tamamladığını samimi görüntülerin olduğu bir aile videosu ile duyurdu. Middleton'a Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası teşhis koyulmuştu.