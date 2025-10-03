BIST 11.083
DOLAR 41,68
EURO 48,89
ALTIN 5.172,96
HABER /  GÜNCEL

Putin'den Trump'ın Gazze planı hakkında olay sözler! Durum korkunç

Putin'den Trump'ın Gazze planı hakkında olay sözler! Durum korkunç

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını desteklediğini duyurdu. Hamas'la temas halinde olduklarını belirten Putin, Gazze'de durumun korkunç olduğunu ve bu sorunun ancak Filistin devletinin kurulmasıyla çözülebileceğini söyledi.

Abone ol

Rusya lideri Putin'den ABD Başkanı Trump'ın Gazze planıyla iligli ilk açıklama geldi. Putin, Trump'ın Gazze planını desteklediklerini söyledi. ABD Başkanı Trump'ın Gazze planında yer alan eski İngiltere Başkanı Tony Blair sorusuyla ilgili olarak da, "Tony Blair'in yönetimde olması olumlu olabilir" dedi.

Rus lider açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Gazze sorunu ancak Filistin devletinin kurulmasıyla çözülür. Gazze'de durum korkunç.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını destekliyoruz. Hamas ile temas halindeyiz. Hamas'ın da bunu desteklemesi çok önemli.

ABD Başkanı Donald Trump, savaşı sona erdirme amaçlı ABD planı kapsamında Gazze'yi denetleyen uluslararası kuruluş oluşturulacağını söylemişti.
Bu kurulun başına düşünülen isim ise İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair olmuştu.

Bununla ilgili konuşan Rus lider Putin, "Tony Blair'in yönetimde olması olumlu olabilir" ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
23 Ülkede ortaya çıktı! DSÖ uyarıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor...
23 Ülkede ortaya çıktı! DSÖ uyarıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor...
MİT MOSSAD casusunu yakaladı
MİT MOSSAD casusunu yakaladı
Gelecek Partisi'nden Erdoğan-Davutoğlu fotoğrafına açıklama: Hayra yorulmalı
Gelecek Partisi'nden Erdoğan-Davutoğlu fotoğrafına açıklama: Hayra yorulmalı
ABD Başkanı Trump'ın Katar kararmanesi İsrail'i karıştırdı
ABD Başkanı Trump'ın Katar kararmanesi İsrail'i karıştırdı
İran'ın İsfahan kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem
İran'ın İsfahan kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem
Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi
Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi
Bursa'da genç kız terasta çamaşır asarken düştü
Bursa'da genç kız terasta çamaşır asarken düştü
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları tamamlandı
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları tamamlandı
Samsunspor Avrupa'ya müthiş başladı! Polonya'da Türk zaferi
Samsunspor Avrupa'ya müthiş başladı! Polonya'da Türk zaferi
Netanyahu, Sumud Filosu'nun İsrail'in meşruiyetini hedef aldığını iddia etti
Netanyahu, Sumud Filosu'nun İsrail'in meşruiyetini hedef aldığını iddia etti
Kim Jong-Un slikon yaptıran kadınlar içi harekete geçti
Kim Jong-Un slikon yaptıran kadınlar içi harekete geçti
Tedesco galibiyetin şifresini verdi! Güven, güven, güven!
Tedesco galibiyetin şifresini verdi! Güven, güven, güven!