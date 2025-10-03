İlber Ortaylı'ya ne oldu kalp krizi mi geçirdi kızı Tuna Ortaylı hastane işini açıkladı

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirmediği, yoğun bakıma alınmadığı ve kan değerlerinin düşmesi nedeniyle hastaneye yatışının gerçekleştiği öğrenildi. İlber Ortaylı'nın kızı sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Abone ol

Türkiye’nin önde gelen tarihçi ve akademisyenlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alındığı iddiaları gündeme düştü. Kızı Tuna Ortaylı iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve babasının durumunun iyi olduğunu duyurdu.



Tuyan Tuna İlber Ortaylı'nın hastaneye yatmasının sebebiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"KONTROL AMAÇLI HASTANEYE YATTI"

"Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattı hepsi bu.

-Şu anda gece 12:00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz."

İLBER ORTAYLI'NIN HESABINDAN DA AÇIKLAMA YAPILDI

İlber Ortaylı da hesabından, "Sevgili okurlarım, Ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim."