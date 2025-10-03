BIST 11.083
DOLAR 41,68
EURO 48,92
ALTIN 5.172,40
Abdullah Öcalan ile görüşme olacak mı? Komisyondan sızan kulis

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, kasım ayı ile birlikte yasal sürece ilişkin çalışmalar başlayacak. Komisyonun, İmralı ile görüşmesi konusunun ise şu an için gündemde olmadığı kulislerde konuşuluyor.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda oluşturulan ve çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ekim ayı içinde üç dinleme toplantısı daha düzenlendikten sonra kasım ayı ile birlikte yasal sürece ilişkin çalışmalar başlayacak.

Ayrıca komisyonun bölgede görev yapan emekli subaylar, kadınlar ve gençlerin görüşlerini aldıktan sonra bir defa daha şehit ailelerini dinlemesi bekleniyor.

ABDULLAH ÖCALAN DİNLENECEK Mİ?

Türkiye gazetesinin haberine göre komisyonun, İmralı ile görüşmesi konusunun ise şu an için gündemde olmadığı bildirildi. Komisyonun Öcalan’dan yeni bir söz duyulmasına ihtiyaç olduğuna kanaat getirmesi hâlinde böyle bir temasın mümkün olduğuna işaret eden kaynaklar “Böyle bir temas şu an için gerekmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

