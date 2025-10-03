BIST 11.083
Eylül 2025 enflasyon rakamı! Emekli ve memur zammını çok etkileyecek

TÜİK Eylül 2025 enflasyon oranı bugün saat 10:00'da son dakika olarak duyuruldu. TÜİK'in verileri şaşırttı. Zira ekonomistlerin beklediğinin üstünde bir rakam açıklandı. TÜİK'e göre Eylül ayı enflasyonu yüzde 3.23 oldu. ENAG'a göre de Eylül Enflasyonu yüzde yüzde 3.79 olurken, yıllık bazda yüzde 63.23 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamları memur ve emeklinin Ocak ayı zammına büyük etkide bulunacak.

TÜİK Eylül 2025 Enflasyon rakamları saat 10.00'da açıkladı. TÜİK verileri bu kez şaşırttı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,23 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 oldu. 

Ağustos ayında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 olarak açıklanmıştı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde  33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,47 olmuştu. TÜİK'in açıkladığı rakam ekonomistlerin tahmininin hayli üstünde oldu.

ENAG enflasyonu ne kadar açıkladı?
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. ENAG'a göre aylık bazda enflasyon yüzde 3.79 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 63.23 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINI ETKİLEYECEK
Temmuz'un enflasyonu 2.06 olurken, Ağustos'un enflasyonu ise 2.04 olmuştu. SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı 2 aylık zam farkı %4,14 hesaplanmıştı.

