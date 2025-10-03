BIST 10.977
Ahmet Minguzzi’yi öldürenler engelli raporu aldı iddiası! Açıklama geldi

Ahmet Minguzzi’yi öldürenler engelli raporu aldı iddiası! Açıklama geldi

Mattia Ahmet Minguzzi davası devam ederken, katillerin engelli raporu aldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar sonrasında adliye koridorlarında gerginlikler yaşandı. Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak tarihinde iki kişi tarafından öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davası devam ediyor. Dünkü duruşma sırasında; Katillerin engelli raporu aldığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Bu iddialar sonrasında Minguzzi ailesinin ve karşı tarafın avukatları arasında gerginlik oldukça yükseldi.

Sosyal medyada da çok tepki alan iddia sonrasında İletişim Başkanlığı açıklama gerçekleştirdi.

Bazı sosyal medya hesaplarında merhum Ahmet Minguzzi’nin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak “katile engelli raporu verildi” şeklinde servis edilen iddialar, kamuoyunu manipüle etmeye ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür.

Doğrusu; Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’nca düzenlenen 07.05.2025 tarihli raporda, sanığın “nitelikli kasten adam öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu” tespit edilmiştir ve failin Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılmasına engel teşkil edecek herhangi bir psikolojik veya fiziksel eksikliği bulunmamaktadır.

Buna karşılık sanık avukatı tarafından dosyaya sunulan belge, cinayetten önce alınmış bir “kaynaştırma raporu” olup, “engellilik raporu” niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla failin ceza ehliyetini ortadan kaldıran bir durum yoktur. Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma fiili, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında suçtur. Devlet kurumlarını ve yargı organlarını hedef alan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

