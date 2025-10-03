BIST 10.977
DOLAR 41,68
EURO 48,95
ALTIN 5.173,52
HABER /  GÜNCEL

Hesaplarınızı kontrol edin! Paralar bugün yatırılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hesaplarınızı kontrol edin! Paralar bugün yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 349 milyon lira tutarındaki destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Abone ol

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Çiftçinin emeğine güç, toprağına bereket kattıklarını vurgulayan Yumaklı, "349 milyon lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, ipek böceği yetiştiriciliği için 168 milyon 346 bin 470 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 100 milyon 475 bin 606 lira, bireysel sulama sistemleri için 74 milyon 76 bin 612 lira, hububat, baklagil ve dane mısır için 3 milyon 501 bin 17 lira, yağlı tohumlu bitkiler için 1 milyon 161 bin 257 lira, sertifikalı fidan kullanım için 957 bin 280 lira, mazot ve gübre için ise 481 bin 758 lira destek verilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrailli hadsiz bakan Sumud Filosu'ndaki aktivistleri terörist olmakla suçladı
İsrailli hadsiz bakan Sumud Filosu'ndaki aktivistleri terörist olmakla suçladı
DEM Parti heyeti Öcalan'la görüşecek
DEM Parti heyeti Öcalan'la görüşecek
Öcalan'la görüşme yok! Komisyonun yol haritası belli oldu
Öcalan'la görüşme yok! Komisyonun yol haritası belli oldu
İsrail Sumud Filosu'nun son teknesi Marinette'yi ele geçirdi
İsrail Sumud Filosu'nun son teknesi Marinette'yi ele geçirdi
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem! Bakan Bayraktar yeni modeli duyurdu
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem! Bakan Bayraktar yeni modeli duyurdu
ABD Başkanı Trump'ı çıldırtan heykel yeniden ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump'ı çıldırtan heykel yeniden ortaya çıktı
Kocaeli'de gelenek bozulmadı, kitaplar yine ağaçlarda çiçek açtı...
Kocaeli'de gelenek bozulmadı, kitaplar yine ağaçlarda çiçek açtı...
Hamas'ın eli boş değil diyen Aydın Ünal 3 neden açıkladı
Hamas'ın eli boş değil diyen Aydın Ünal 3 neden açıkladı
FETÖ'ye dev operasyon: Onlarca şüpheli yakalandı
FETÖ'ye dev operasyon: Onlarca şüpheli yakalandı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Geçen yılın en konuşulan ismiydi! Prens William kanser eşi Prenses Kate hakkında konuştu
Geçen yılın en konuşulan ismiydi! Prens William kanser eşi Prenses Kate hakkında konuştu
Eylül 2025 enflasyon rakamı! Emekli ve memur zammını çok etkileyecek
Eylül 2025 enflasyon rakamı! Emekli ve memur zammını çok etkileyecek