Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem! Bakan Bayraktar yeni modeli duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik tüketiminde uygulanan kademeli faturalandırma için 5 bin kilovat saat sınırının 2026'da değişeceğini belirtti. Ayrıca doğal gazda da benzeri bir kademelendirme sistemine gidileceğini belirterek tüketim esaslı faturalandırma modeline geçileceğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz faturalandırılmasında geçilmesi öngörülen yeni modeli açıklarken elektrikte kademeli faturalandırma için 5 bin kilovat saat sınırının değişeceğini duyurdu.

CNN Türk'te katıldığı programda yeni düzenlemelere dair bilgi veren Bayraktar'ın anlattığına göre, doğal gaz tüketiminde tıpkı elektrikte olduğu gibi tüketim esaslı bir model getirilecek.

Doğalgaz faturalarının kademeli olarak değişeceğini belirten Bayraktar, bu kademenin illere ve aylara göre değişeceğini söyledi.

Bayraktar, "Doğalgazda her ilde farklı tüketimin yapılıyor. Erzurum farklı, Ankara farklı, İzmir, İstanbul farklı. Doğalgazda aylık bazda şehir bazlı bir ortalamaya bakacağız. Mesela, bu Ankara’da 180 metreküp diyelim. Erzurum’da 200’lerin üzerinde. Diyelim ki yüzde 50 belirledik. Ankara’da siz 275 metreküp tükettiniz, yani Ankara’daki ortalama insanın tüketiminin yüzde 50’sinden daha fazla tükettiniz. Diyeceğiz ki, sizi destek grubunun dışına alıyoruz. Uygulamada bir hesap hatası olması durumunda da ihtiyaç sahibi Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuru yapabilecek" diyerek yeni uygulanacak model hakkında bilgi verdi.

Bayraktar, elektrik faturalarında yapılacak değişiklik içinse şunları söyledi:

"‘2024 yılında 5 bin kilovat saati aşarsa tüketiminiz, 2025’te sizi destekten çıkardık’ dedik. Bu yaklaşık 1.2 milyon haneydi, şimdi bu yıl ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz."

Bayraktar son olarak, kış aylarında elektrik ve doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna verdiği yanıtta, 2026 yılı için beklenen enflasyonun dikkate alınacağını belirtti.