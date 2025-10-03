Hamas'ın eli boş değil diyen Aydın Ünal 3 neden açıkladı

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik Gazze planına ne cevap vereceği merak konusu olan Hamas'ı yazdı.

ABD Başkanı Trump'ın tartışmalı 20 maddelik Gazze planı Hamas tarafından inceleniyor.

BBC'ye konuşan üst düzey Hamas yetkilisi, grubun ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planını reddetmesinin muhtemel olduğunu belirterek teklifin, "İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini" ve "Filistin halkının çıkarlarını göz ardı ettiğini" söyledi.

Nihai kararını çok yakında vermesi beklenen Hamas'a dair dikkat çeken bir yazı Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'dan geldi.

"Mısır ekonomisi bunu kaldırmaz"

"Hamas'ın eli boş değil" başlıklı yazısında Ünal, şu ifadelere yer verdi:

Birincisi, Mısır, devam eden soykırımdan dolayı çok sıkışmış ve tedirgin durumda. İsrail’in hedefi 2,5 milyon Gazzeliyi Mısır’a, Sina’ya sürmek. Mısır, her ne kadar üzerinde İsrail ve ABD’nin politik baskısı olsa da, böyle bir kitlesel yer değiştirmenin ülkeyi dinamitleyeceğini düşünüyor. Mısır ekonomisi bunu kaldırmaz. Mısır’a gelen 2,5 milyon insan dengeleri kökten değiştirir. İsrail’in tehcir planını başarması, Mısır’ın ağır bir yenilgi alması anlamına gelir ki, içerdeki toplumsal tepki bastırılamaz. Mısır, Gazze için değil, kendi çıkarları için bu soykırımın durdurulmasını kesin ve kararlı şekilde istiyor.

"ABD çıkarlarını da tehlikeye sokmaya başladı"

İkincisi, İslam ülkelerinde toplumsal tepki çok artmış durumda. Türkiye, Pakistan, Endonezya gibi şeffaf seçimlerin yapıldığı ülkelerde toplumsal tepki görünür durumda; diğer Arap ülkeleri ise tabanda patlama düzeyindeki basıncı hissediyorlar. New York’ta yapılan toplantıda Trump’a bu ağır baskı anlatıldı. Soykırımın bu şekilde devam etmesi, artık bölgedeki ABD çıkarlarını da tehlikeye sokmaya başladı.

Üçüncüsü, İsrail’in bu soykırımı sürdürecek mecali kalmadı. Trump’ın Hamas’a yönelik tehdidi tamamen kof. Hamas “direnişe devam” derse, İsrail’in bugün yaptığından fazlasını yapması mümkün görünmüyor. Dünya ayağa kalkmış durumda. Batı ülkeleri soykırımı desteklemede artık zorluklar yaşıyor. İsrail yalnızlaştı, içerde sesler daha da yükseliyor.

"Gazze meselesi artık sadece Gazzelilerin meselesi olmaktan çıktı"

Bunlar, Hamas’ın elindeki kozlar. Anlaşma metninde revizyon isteyebilir, aksi takdirde direnişi sürdürebilirler. Gazze meselesi artık sadece Gazzelilerin meselesi olmaktan çıktı; Mısır’ın, İslâm ülkelerinin, tüm dünyanın ve insanlığın meselesi haline geldi. Hamas bu kozları Gazzeliler, Filistinliler için kullanma yolunu da tercih edebilir.

"Sadece saygı duymak gerekir"

Tekrar edelim: Hamas ne karar verirse isabetli olacaktır ve sadece saygı göstermek gerekir. Sahada olan, cephede olan, bedel ödeyen, ölümle burun buruna yaşayan, Filistin’in çıkarlarını kendi hayatının önüne koyan ve tamamen kendi imkanlarıyla ayakta duran bir örgütten bahsediyoruz. Cephede yanlarında olmayanların masada yanlarına oturup akıl vermesi kabul edilemez."