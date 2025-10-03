BIST 10.977
Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zirai don ve kuraklık ile artışını sürdüren gıda fiyatlarının enflasyona etkisine vurgu yaptı. Şimşek, "Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor" dedi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Şimşek'ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi. Mehmet Şimşek, gıda fiyatlarının enflastyon oranındaki etkisine dikkat çekti. 

Kuraklık vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı" ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Şimşek, "Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu. Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, "Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız" dedi. 

