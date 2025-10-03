BIST 10.988
DOLAR 41,68
EURO 48,96
ALTIN 5.180,00
HABER /  MEDYA

Risk almaktan korktu! Kim Milyoner Olmak İster'de hüznü yaşadı...

Risk almaktan korktu! Kim Milyoner Olmak İster'de hüznü yaşadı...

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Sümmeye Layık'ın performansı dikkat çekti. 200 bin TL değerindeki 9. soruya kadar ulaşan yarışmacı, doğru cevabı bilmesine rağmen risk almayarak yarışmadan çekildi.

Abone ol

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan programda yarışmacıların performansları dikkat çekti. Yarışmaya katılan Sümmeye Layık, ilk baraj sorularını zorlanmadan geçerek ikinci barajı görme başarısı gösterdi. Başarılı ilerleyişiyle 9. soruya kadar ulaşan yarışmacı, 200 bin TL değerindeki kritik soruyla karşı karşıya kaldı.

Karşısına çıkan soruda, "İlgisi yok, ne ilgisi var anlamında kullanılan sözün TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre yazılışı hangisidir?" ifadesi yer aldı. Yarı yarıya jokerini kullanan Layık'ın önünde yalnızca iki seçenek kaldı:

A) Kel alaka

B) Kelalaka

STRESİNE YENİK DÜŞTÜ

Sümmeye Layık, aslında cevabının "B- Kelalaka" olduğuna inandığını dile getirdi. Ancak yarışmanın stresini de gerekçe göstererek, "Televizyon karşısında olsaydım 'B' derdim ama çekilmek istiyorum" sözleriyle oyundan ayrılmayı tercih etti.

Böylece doğru cevabı bilmesine rağmen risk almak istemeyen yarışmacı, heyecanlı anların ardından yarışmaya veda etti.

ÖNCEKİ HABERLER
AKOM saat verdi! İstanbul için kritik uyarı
AKOM saat verdi! İstanbul için kritik uyarı
Hesaplarınızı kontrol edin! Paralar bugün yatırılıyor
Hesaplarınızı kontrol edin! Paralar bugün yatırılıyor
İsrailli hadsiz bakan Sumud Filosu'ndaki aktivistleri terörist olmakla suçladı
İsrailli hadsiz bakan Sumud Filosu'ndaki aktivistleri terörist olmakla suçladı
DEM Parti heyeti Öcalan'la görüşecek
DEM Parti heyeti Öcalan'la görüşecek
Öcalan'la görüşme yok! Komisyonun yol haritası belli oldu
Öcalan'la görüşme yok! Komisyonun yol haritası belli oldu
İsrail Sumud Filosu'nun son teknesi Marinette'yi ele geçirdi
İsrail Sumud Filosu'nun son teknesi Marinette'yi ele geçirdi
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem! Bakan Bayraktar yeni modeli duyurdu
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem! Bakan Bayraktar yeni modeli duyurdu
ABD Başkanı Trump'ı çıldırtan heykel yeniden ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump'ı çıldırtan heykel yeniden ortaya çıktı
Kocaeli'de gelenek bozulmadı, kitaplar yine ağaçlarda çiçek açtı...
Kocaeli'de gelenek bozulmadı, kitaplar yine ağaçlarda çiçek açtı...
Hamas'ın eli boş değil diyen Aydın Ünal 3 neden açıkladı
Hamas'ın eli boş değil diyen Aydın Ünal 3 neden açıkladı
FETÖ'ye dev operasyon: Onlarca şüpheli yakalandı
FETÖ'ye dev operasyon: Onlarca şüpheli yakalandı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ekim ayı kira artış oranı belli oldu