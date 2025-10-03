Volvo Cars 1 milyonuncu Plug-in Hybrid otomobilini teslim etti

Volvo Cars, 1 milyonuncu Plug-in Hybrid (PHEV) otomobilini teslim ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Volvo Cars, tamamen elektrikli bir marka olma yolundaki yolculuğuna kararlılıkla devam ediyor.

Yolculuğun önemli dönüm noktalarından biri olarak şarj edilebilir hibrit olarak tanımlanan PHEV modeller, şirketin büyümesinde önemli temel taşlardan biri haline geldi.

Yılın ilk yarısında şirketin küresel satışlarının yüzde 23'ünü PHEV modeller oluşturdu. 2019'da yaklaşık 46 bin adet olan PHEV satış hacmi, 2024'te 177 bin adedin üzerine çıktı. Artışta özellikle XC60 Plug-in Hybrid ve XC90 Plug-in Hybrid modellerine talep etkili oldu.

XC60 Plug-in Hybrid modeli, 2024'te Avrupa'nın çok satan şarj edilebilir hibrit modellerinden olurken, son 3 yıldır da dünya genelinde premium PHEV segmentinde göze çarpıyor. Bu yıl da XC60 model, hem kendisi hem de yenilenen XC90 ile birlikte İsveç, ABD ve Çin gibi pazarlarda önemini artırdı.

Plug-in Hybrid modellerine talep sayesinde şirket, köklü premium otomobil üreticileri arasında şarj edilebilir hibrit satışlarında yüksek paya sahip markalardan biri oldu.

Volvo Cars, başarısını daha da ileri taşımak için ürün gamını yeni PHEV modellerle genişletmeye devam ederken, bunlardan biri de yakın zamanda küresel pazara sunulan XC70 modeli oldu. Şirketin ilk uzun menzilli şarj edilebilir hibrit modeli olan XC70, CLTC test döngüsünde 200 kilometrenin üzerinde tamamen elektrikli menzil sunuyor.

Şirket içi veriler, Volvo Cars PHEV modellerinin özellikle şehir içi kullanımda çoğunlukla tamamen elektrikli model gibi tercih edildiğini gösteriyor. Analizlere göre Volvo PHEV kullanıcıları, ortalama olarak toplam sürüş sürelerinin yaklaşık yarısını içten yanmalı motoru devreye almadan tamamlıyor.

On yılı aşkın süredir şarj edilebilir hibrit teknolojisinde öncü bir üretici olan şirket, V60 station wagon'un dizel PHEV versiyonunu pazara sunarak ilk adımı attı.

Küreselde sunduğu tamamen elektrikli altı modelden oluşan ürün gamını tamamlayan şirket, aynı zamanda beş farklı model için de PHEV versiyonlarını sunuyor. Ürün portföyü markaya avantaj sağlarken, dünya genelindeki farklı segmentlerdeki kullanıcılara premium elektrikli mobilite deneyimi yaşatma imkanı sağlıyor.

"Tamamen elektrikli geleceğe kendimizi adadık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volvo Cars Ticari Operasyonlar Başkanı (CCO) Erik Severinson, tamamen elektrikli geleceğe kendilerini adadıklarını belirtti.

Hedefe kullanıcıların beklentilerini karşılayacak hızda ulaşacaklarını aktaran Severinson, "Plug-in Hybrid modellerimiz, henüz tamamen elektrikli sürüşe hazır olmayan kullanıcılarımız için bu geleceğe açılan önemli bir köprü niteliğinde." ifadesini kullandı.

Severinson, tamamen elektrikli premium segmentin hızla büyüdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Segmentte yatırım yapıp varlığımızı genişletirken, Plug-in Hybrid modellerimizi de güncellemeye ve yenilemeye devam edeceğiz. Bu, şarj altyapısının inşası için daha fazla zamana olanak tanıyacak ve tamamen elektrikli bir dünyaya geçişi kolaylaştıracak."