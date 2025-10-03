Deniz Portföy ve FMV Işık Üniversitesi'nden eğitime destek fonu

Deniz Portföy, eğitime erişimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla 'FMV Işık Üniversitesi Eğitime Destek Serbest Fonu'nu hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Deniz Portföy, bu yeni ürünü aracılığıyla yatırımlardan elde ettiği fon yönetim ücretinin yarısını Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV) Işık Üniversitesi'ne bağışlayacak.

Fon alım işlemleri, MobilDeniz, internet bankacılığı, DenizBank şubeleri ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) aracılığıyla tüm bankalardan gerçekleştirilebilecek.

FMV Işık Üniversitesi Eğitime Destek Serbest Fonu'nun tanıtım törenine, Deniz Portföy Genel Müdürü Haldun Alperat'ın yanı sıra FMV Işık Üniversitesi Rektörü Hasan Bülent Kahraman, Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Serdar Sarıgül, Mütevelli Heyeti Üyesi ve FMV Yönetim Kurulu Üyesi Murat Erbelger katıldı.

'Toplumsal fayda odaklı ürün geliştirmeye öncelik veriyoruz'

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilenlerden Haldun Alperat, 20 yılı aşan tecrübeleriyle, 100'ü aşkın fon ve 630 milyar liraya yaklaşan portföy büyüklükleriyle yatırımcılarına finansal hedeflerine ulaşmaları için güçlü bir destek sunduklarını belirtti.

Toplumsal fayda odaklı ürün geliştirmeyi öncelikleri arasında tuttuklarını vurgulayan Alperat, özellikle eğitim imkanlarında erişilebilirliğe hizmet eden fonları hayata geçirmeyi, misyonları ve topluma karşı sorumluluklarının bir gereği olarak değerlendirdiklerini aktardı.

Alperat, 'FMV Işık Üniversitesi Eğitime Destek Serbest Fonumuzu yatırımcılarımızın birikimlerini değerlendirirken, aynı zamanda daha fazla gencin nitelikli eğitimle buluşmasına katkı sunmasına aracılık etmek üzere hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de finansal getirinin ötesinde, toplum için değer üretecek benzer temalı fonları yatırımcılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Serdar Sarıgül de eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen bu fon sayesinde öğrencilerinin geleceğine doğrudan katkı sağlayacak olmaktan heyecan duyduklarını kaydetti.

Fonlarına yatırım yapan herkesin, gelir elde etmenin yanı sıra eğitime destek vereceğini belirten Sarıgül, 'Işık Üniversitesi olarak gençlerimizin yanında olmaya ve onların nitelikli eğitime erişimini güçlendirecek projelere öncülük etmeye devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

Murat Erbelger ise Deniz Portföy ile üniversiteleri için yeni bir dönemin kapısını araladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

'İlk kez, bu köklü eğitim kurumunu yatırım ekosistemiyle stratejik bir işbirliği çerçevesinde buluşturmanın gururu içindeyiz. Ülkemizde üniversiteler adına güçlü bir bağış geleneği henüz uluslararası ölçekteki örnekler seviyesine ulaşmamış olsa da bu girişimin geleceğe güvenle bakmamız için önemli bir adım olacağına inanıyoruz.'