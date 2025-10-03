Emekli 3 aylık zam oranı kesinleşti! Uzmanı Memur ve emekli Ocak 2026 zammını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon oranını yüzde 3,23 olarak duyurdu. Böylelikle yıllık enflasyon yüzde 33,29 olurken, söz konusu rakamların ardından emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkı da kesinleşmiş oldu. Eylül ayı rakamları beklenenden yüksek geldiği için emeklinin alacağı zam oranı ve memurun enflasyon farkı da artmış oldu. Yeni hesaplara göre kesinleşen 3 aylık zam oranı şöyle: