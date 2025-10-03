BIST 10.936
Emekli 3 aylık zam oranı kesinleşti! Uzmanı Memur ve emekli Ocak 2026 zammını açıkladı

TÜRKİYE'de milyonlarca emeklinin zam oranında etkili olan 3 aylık enflasyon rakamı kesinleşti. Memur da Ocak 2026'da bu oran üzerinden enflasyon farkı zammı alacak. SGK uzmanı Özgür Erdursun Eylül enflasyonu ile birlikte 3 ayı kesinleşen memur ve emekli zam oranlarını açıkladı. Ocak 2026'da memur enflasyon farkını, emekli de bu oranda bir zammı garantiledi. İşte yüksek gelen enflasyon verisiyle değişen rakam...

Emekli 3 aylık zam oranı kesinleşti! Uzmanı Memur ve emekli Ocak 2026 zammını açıkladı - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon oranını yüzde 3,23 olarak duyurdu. Böylelikle yıllık enflasyon yüzde 33,29 olurken, söz konusu rakamların ardından emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkı da kesinleşmiş oldu. Eylül ayı rakamları beklenenden yüksek geldiği için emeklinin alacağı zam oranı ve memurun enflasyon farkı da artmış oldu. Yeni hesaplara göre kesinleşen 3 aylık zam oranı şöyle:

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Eylül ayı enflasyonu %3,23, 3 aylık (Tem–Eyl) enflasyon ise %7,51 oldu. Bu oranlarla SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden %7,51, Memur ve memur emeklileri ise %13,65 enflasyon farkı hak etmiş durumda.

ÖZGÜR ERDURSUN RAKAM VERDİ
SGK uzmanı Özgür Erdursun, yıl sonu enflasyon tahminiyle birlikte beklenen zam oranını şöyle açıkladı:
-Hükümet yetkilileri yıl sonu enflasyonunu daha önce %29–30 bandında öngörüyordu. Ancak Eylül ayında gelen yüksek veri sonrasında bu ihtimal oldukça azaldı. Benim görüşüm: yıl sonu enflasyonunun %32–33 civarında gerçekleşmesini bekliyorum.

Özgür Erdursun'un tahmini tuttuğu taktirde SGK, Bağ-Kur emeklileri zam oranı ile memur enflasyon farkı için şu ihtimaller var:
•Yıl sonu enflasyonu %32 olursa:
• 2. yarı enflasyon: %13,10
• SSK ve BAĞ-KUR emeklileri: %13,10
• Memur ve memur emeklileri: %19,57 

