Emekli 3 aylık zam oranı kesinleşti! Uzmanı Memur ve emekli Ocak 2026 zammını açıkladı
TÜRKİYE'de milyonlarca emeklinin zam oranında etkili olan 3 aylık enflasyon rakamı kesinleşti. Memur da Ocak 2026'da bu oran üzerinden enflasyon farkı zammı alacak. SGK uzmanı Özgür Erdursun Eylül enflasyonu ile birlikte 3 ayı kesinleşen memur ve emekli zam oranlarını açıkladı. Ocak 2026'da memur enflasyon farkını, emekli de bu oranda bir zammı garantiledi. İşte yüksek gelen enflasyon verisiyle değişen rakam...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon oranını yüzde 3,23 olarak duyurdu. Böylelikle yıllık enflasyon yüzde 33,29 olurken, söz konusu rakamların ardından emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkı da kesinleşmiş oldu. Eylül ayı rakamları beklenenden yüksek geldiği için emeklinin alacağı zam oranı ve memurun enflasyon farkı da artmış oldu. Yeni hesaplara göre kesinleşen 3 aylık zam oranı şöyle:
TÜİK’in açıkladığı verilere göre Eylül ayı enflasyonu %3,23, 3 aylık (Tem–Eyl) enflasyon ise %7,51 oldu. Bu oranlarla SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden %7,51, Memur ve memur emeklileri ise %13,65 enflasyon farkı hak etmiş durumda.
ÖZGÜR ERDURSUN RAKAM VERDİ
SGK uzmanı Özgür Erdursun, yıl sonu enflasyon tahminiyle birlikte beklenen zam oranını şöyle açıkladı:
-Hükümet yetkilileri yıl sonu enflasyonunu daha önce %29–30 bandında öngörüyordu. Ancak Eylül ayında gelen yüksek veri sonrasında bu ihtimal oldukça azaldı. Benim görüşüm: yıl sonu enflasyonunun %32–33 civarında gerçekleşmesini bekliyorum.
Özgür Erdursun'un tahmini tuttuğu taktirde SGK, Bağ-Kur emeklileri zam oranı ile memur enflasyon farkı için şu ihtimaller var:
•Yıl sonu enflasyonu %32 olursa:
• 2. yarı enflasyon: %13,10
• SSK ve BAĞ-KUR emeklileri: %13,10
• Memur ve memur emeklileri: %19,57