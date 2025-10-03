BIST 10.939
EKONOMİ

İngiliz çay markası Lipton Türkiye'den çekiliyor! Fabrikasını bir çay şirketine...

İngiliz çay markası Lipton Türkiye'den çekiliyor! Fabrikasını bir çay şirketine...

İNGİLTERE'nin çay devi Lipton, 39 yıllık Türkiye macerasını sonlandırarak üretimini Özgür Çay’a devretti. Dünyanın en büyük çay üreticilerinden Lipton, Türkiye pazarından çıkma kararı aldı. Şirkete ait Rize'deki üretim tesislerinin Özgür Çay'a devredilmesi için anlaşmaya varıldı.

Türkiye'de 39 yıldır faaliyet yürüten dünyanın önde gelen çay üreticilerinden İngiltere merkezli Lipton, Türkiye pazarından resmen ayrıldı. 

ÖZGÜR ÇAY'A DEVRETTİ

Firma tarafından yapılan resmi açıklamada, Rize'deki iki işleme tesisinin mülkiyetinin Özgür Çay'a devredileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

SATIŞ ANLAŞMASI TAMAMLANDI

"Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı’da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip “Lipton Çay Üretim A.Ş.” hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.’ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu’na sunulmuştur.

Bu adım, 2022 yılında Unilever’den ayrılarak bağımsız bir şirket haline geldiğimizde başlayan küresel dönüşüm stratejimizin bir parçasıdır. İş modelimizi yenilerken amacımız en iyi çayı seçmek, harmanlamak ve çayseverlerle buluşturmak gibi temel güçlü yanlarımıza odaklanmaktır. Bu amaç doğrultusunda farklı pazarlarda da çay tarlalarımızı, yaş çay alımı ve işleme tesislerimizi devretmiş bulunuyoruz. 

Türkiye’deki faaliyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi mevcut “Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” kimliğimizle devam etmektedir. Tedarikçi iş ortaklarımız ile çalışarak kalite, sürdürülebilirlik ve güvenlik standartlarımıza uygun çay alımımız devam edecektir. 2025 yılında Sakarya’da 30 milyon Euro yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisimiz, 39 yıldır gururla ve güçlü bir bağlılıkla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de operasyonlarımızın kalbi olarak hizmet vermeye devam edecektir.

