İşte o karenin perde arkası! Davutoğlu Erdoğan ile buluşmasının detaylarını anlattı

TBMM'nin yeni yasama yılı programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Ahmet Davutoğlu o anları anlattı. Sorulara bir peygamber efendimizin bir hadisiyle cevap veren Davutoğlu, "Hz. Peygamber (sav), 'tebessüm sadakadır' der. Ben bulunduğum yerde tebessüm ederim, davet edildiğim bir yerde surat asmanın alemi nedir?" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama yılına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazetecilerin sorularını yanıtladığı ve siyasilerle bir araya geldiği TBMM resepsiyonu, özellikle yıllar önce yollarını ayırıp yeni partiler kuran isimlerin, uzun bir aradan sonra Erdoğan'a bu kadar yakın pozisyonlarda bulunmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Samimiyeti dikkat çekti

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve milletvekilleri ile sohbet etti.

İşte o karenin perde arkası! Davutoğlu Erdoğan ile buluşmasının detaylarını anlattı - Resim: 0

Sohbetin karelerinin ardından EKOL TV'ye konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dikkati çeken açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği kareyi değerlendiren Ahmet Davutoğlu, hadisle örnek verdi ve şöyle dedi:

"Tebessüm benim karakterimdir"

"Bu resimde yanlış olan bir şey de görmüyorum. Bazılarının şöyle bir ifadesi var, 'Efendim çok mutlusunuz.'

Tebessüm benim karakterimdir. Hz. Peygamber'in (sav) sünneti yani ben onu sadece bir rivayet olarak anlatmam.

Benim kahkaha ettiğimi çok az belki de kimse görmemiştir ev dışında. Kahkaha doğru değil, büyük kahkahalar özellikle Gazze'de olanlar varken."

