ÖSYM için tavsiye kararı: Soru hatalı çıktı, ücreti geri ödeyin

ÖSYM için tavsiye kararı: Soru hatalı çıktı, ücreti geri ödeyin

Kamu Denetçiliği Kurumu, adayların hatalı olduğunu düşündükleri sınav sorusunun incelenmesi için ÖSYM Başkanlığı'na ödediği itiraz ücretinin, sorunun iptali halinde iade edilmesini tavsiye etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu, ÖSYM'nin sınavlarında hatalı olduğu iddia edilen soruların incelenmesi için yapılan başvuruda alınan ücretin, sorunun hatalı çıkması halinde başvurucuya iade edilmesini tavsiye etti.

ÖSYM'nin sınavlarında, soruların bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesi talebiyle yapılan başvurularda soru başına ücret alınması KDK'ye taşındı.

Üniversitelerde köklü değişim: Ders programları, yaz okulu, kontenjan ve AKTS yeniden ele alınacak. Hatalı olduğu iddia edilen sorunun iptal edilmesine rağmen başvuru ücretinin iade edilmediğini belirten bir vatandaş, para iadesinin sağlanmasını istedi.

Başvuru ücreti geri ödenmeli

Başvuruyu inceleyen KDK, iptal edilen sorularda bedel iadesi yapılmamasının menfaatler dengesinde idare lehine olduğu kanaatine vardı.

İdarenin, soru iptali gerçekleşmesine rağmen ücret iadesi yapmamasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğuna işaret eden KDK, ÖSYM'ye, böyle durumlarda itiraz ücretinin iade edilmesi tavsiyesinde bulundu.

