MİT, Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukatı İstanbul'da yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yürüttüğü istihbarata karşı koyma faaliyetleri kapsamında İsrail gizli servisi Mossad'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip, İstanbul'da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dip, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu İstanbul'da gözaltına alındı.

Avukat Tuğrulhan Dip'in, MİT tarafından yakalanan ve İstanbul İl Emniyeti Müdürlüğünün gözaltına aldığı Mossad casusu Serkan Çiçek'in yaptığı işler için destek aldığı isimlerden biri olduğu öğrenildi.

Tuğrulhan Dip'in, sadece Serkan Çiçek'e değil, Mossad'a casusluk yapan birçok dedektifle çalıştığı, bunlardan birinin de İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklanan Musa Kuş olduğu belirlendi.

Dip'in, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere yardımcı olduğu, oluşturduğu bir panel yani illegal sorgu sistemi üzerinden elde ettiği bilgileri para karşılığında dedektiflere sattığı tespit edildi.

Dip'in çalıştığı dedektiflerin ise aldıkları bilgileri İsrail gizli servisi Mossad'a teklif ettiği, casusluk faaliyetlerinde kullandığı belirlendi.

