Muğla'da sağanak yağmur hiç durmuyor! Mezarlıklar bile su altında kaldı
Muğla'nın Ortaca, Milas, Menteşe, Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle merkez mezarlığı sular altında kaldı.
Muğla Ortaca ilçesinde akşam saatlerinden bu yana şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. Yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.
MEZARLIĞI SU BASTI
Merkez mezarlığında birçok kabir sular altında kaldı. İlçede yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da yaşandı.
BİR TEKNE KIYIYA SÜRÜKLENDİ
Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde kıyıda bağlı bir tekne battı. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı.
Fırtına nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.