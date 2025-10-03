Orkun Özeller meşhurlar koğuşuna sevk edildi! Tuvalet izni bile vermediler iddiası

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller'in cezaevi değiştirildi. Ordu Cezaevinde olan Orkun Özeller, kimseye haber verilmeden Silivri'de meşhurlar koğuşuna nakledildi. Avukatı sevk sırasında Orkun Özeller'e tuvalet izni verilmediğini, bir bardak çay talebinin dahi karşılanmadığını iddia etti.

Abone ol

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirileri üzerine gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller, 17 Eylül günü sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı. Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından Orkun Özeller'in dün sabah 06.00 sıralarında Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne nakledildiğini duyurdu.

KİMSEYE HABER VERİLMEDİ

Kozan, süreçten habersiz olduklarını belirtti, nakle dair şu bilgileri paylaştı.

- Sn. Orkun Özeller, Silivri'de. Dün sabah 06:00 sıralarında nakil için Ordu Cezaevinden çıkarılmış olmasına rağmen ne yakınlarına ne de vekili olarak bize bilgi verilmemiştir. Öğleden önce bir meslektaşımızın ziyareti üzerine Ordu Cezaevinde bulunmadığı anlaşılmış, Cezaevi idaresine sorulduğunda sevk edilmekte olduğu, güvenlik sebebiyle (!) götürüleceği yerin bilgisinin paylaşılamayacağı söylenmiştir.

MEŞHURLAR KOĞUŞUNA KONDU

- Araştırmalarımız neticesinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 5 nolu L tipi cezaevine nakledildiği öğrenilmiştir. Ancak görüşe geldiğimizde burada da olmadığı anlaşılmış ve infaz memurlarınca 'meşhurlar koğuşu', 'küçük meclis' gibi isimlerle anılan 9 nolu L tipi cezaevinde bulunduğu tespit edilmiştir.

YOLDA NE ÇAY VERİLDİ NE TUVALET İZNİ

- Nakil işlemini aktaran Özeller, 'Bana düşmanlarımın yapamadığını idareciler Türk askerine yaptırdı' diyerek 6 saat boyunca görevliler için durulmasına rağmen kendisine tuvalet ihtiyacı için izin verilmediğini, yemek molasında bir bardak çay talebine rağmen vermediklerini, kendisini götüren 6 kişilik ekipten 5 kişinin dayanamayıp muhalefet de etseler ekip başının bu yöndeki talimatlarına uyduklarını dile getirmiştir.

"DURUŞMA GÜNÜ MEÇHUL"

- An itibariyle B-35 koğuşunda yalnız, bırakın televizyonu saat dahi olmadan kalmaktadır. Ancak biliyor ki Orkun Özeller yalnız değildir. Henüz soruşturma dosyasında bir gelişme bulunmamakta olup iddianame hazırlanmadığından duruşma günü meçhuldür.