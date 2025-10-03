BIST 10.936
A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre teknik direktör Vincenzo Montella, 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan, 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile yapılacak karşılaşmalar için aday kadroya 27 kişi davet etti.

Kadrodaki isimlerden Barış Alper Yılmaz, cezası sebebiyle 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan mücadelesinde forma giyemeyecek.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)

Millilerin programı belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının programı da belli oldu.

6 Ekim Pazartesi günü saat 12.00 itibariyle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak milliler, ilk antrenmanını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

Kamp dönemi boyunca çalışmalarını Riva'da yapacak ay-yıldızlılar, 10 Ekim Cuma günü saat 11.15'teki antrenmanın ardından saat 16.15'te THY'ye ait özel uçakla Sofya'ya gidecek.

Futbolcular aynı gün Sofya'da karşılaşmanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda yürüyüş yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu TSİ 19.00'da stadyumda basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

11 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.45'te oynanacak Bulgaristan maçının ardından Türkiye'ye dönecek A Milli Futbol Takımı, yeniden Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

Milliler, 13 Ekim saat 20.00'de karayoluyla Kocaeli'ye gidecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, saat 20.45'te basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Milliler, saat 21.15'te stadyumda yürüyüş yapacak.

Türkiye-Gürcistan karşılaşması, 14 Ekim Salı saat 21.45'te oynanacak.

