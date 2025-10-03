BIST 10.936
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resepsiyondaki görüntüyü değerlendirdi CHP'ye tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resepsiyondaki görüntüyü değerlendirdi CHP'ye tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis'in yeni yasama yılı başlangıcı nedeniyle yapılan resepsiyonda farklı görüşlerden siyasi partilerin diyalog içinde olmasının, dış dünyadaki kaoslara verilmiş bir yanıt olduğunu söyledi.

TBMM yeni yasama yılı açılışında CHP dışındaki muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında bir araya gelip sohbet etmesi siyasetin gündemine oturdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meclis'in yeni yasama yılı nedeniyle yapılan resepsiyonda, liderlerin bir araya gelmesine ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, "Farklı görüşlere rağmen siyasi partilerin Meclis'in açılış gününde diyalog içinde olması, dış dünyadaki kaoslara da verilmiş net ve milli bir cevaptır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesinin değerli olduğunu kaydeden Çelik, "Cumhurbaşkanımızın, Yüce Meclis'teki birlikteliğe liderlik etmesi ve saygıdeğer siyasi parti liderlerinin buna iştirak etmesi, devlet hayatımızın derinliklerinden süzülen müstesna bir demokratik bilinci ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda farklı siyasi partilerin liderleriyle bir araya gelip sohbet etmişti.

CHP'YE FOTOĞRAF TEPKİSİ

Yasama yılı açılış oturumu ile akşamında düzenlenen resepsiyona katılmama kararı alan CHP'yi eleştiren Ömer Çelik, "Bu birlikteliğe dönük olumsuz yaklaşımların Meclis'i protesto etmek gibi tarihi bir yanlış içine düşen CHP yönetiminden ve sivil siyaseti yıpratmak isteyen bazı çevrelerden geldiğini görüyoruz. Bunlar demokrasinin varlığına ve siyasetin mantığına aykırı yaklaşımlardır." ifadelerini kullandı.

"SİYASET YAPMAK İSTEYENİN EVİ MECLİS'TİR"

"Yüce Meclis'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur." diyen Çelik, siyaset yapmak isteyen herkesin evinin Meclis olduğunu dile getirdi.

Çelik, "Meclis'i işlevsiz kılmaya çalışanlar her zaman vesayet odakları olmuştur. Bu zihniyetin herhangi bir siyasi partiye nüfuz etmesi vahimdir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü, "Meclis milletin mekanıdır, demokratik siyaset milletin emanetidir. Bu değerlere katkı veren herkesin yaklaşımı saygıdeğerdir. Aksine davranışlar ise milletin emanetine zarar vermektir." dedi.

