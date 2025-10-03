BIST 10.939
DOLAR 41,68
EURO 48,96
ALTIN 5.187,18
HABER /  DÜNYA

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 63 artarak 66 bin 288'e çıktı

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 63 artarak 66 bin 288'e çıktı

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 28 Filistinli hayatını kaybetti.

Abone ol

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 63 ölü ve 227 yaralının ulaştığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 420 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 124 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 597'ye, yaralananların sayısının da 19 bin 54'e çıktığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 66 bin 288'e, yaralıların 169 bin 165'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
MİT, Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukatı İstanbul'da yakaladı
MİT, Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukatı İstanbul'da yakaladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resepsiyondaki görüntüyü değerlendirdi CHP'ye tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resepsiyondaki görüntüyü değerlendirdi CHP'ye tepki
Kural çiğneyen yandı hapis cezası var! Önüne gelen hesap açamayacak
Kural çiğneyen yandı hapis cezası var! Önüne gelen hesap açamayacak
İstanbul'da fahiş ev kiralarına karşı sosyal konut hamlesinin detayları belli oldu
İstanbul'da fahiş ev kiralarına karşı sosyal konut hamlesinin detayları belli oldu
Orkun Özeller meşhurlar koğuşuna sevk edildi! Tuvalet izni bile vermediler iddiası
Orkun Özeller meşhurlar koğuşuna sevk edildi! Tuvalet izni bile vermediler iddiası
A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının aday kadrosu açıklandı
ÖSYM için tavsiye kararı: Soru hatalı çıktı, ücreti geri ödeyin
ÖSYM için tavsiye kararı: Soru hatalı çıktı, ücreti geri ödeyin
Tadelle ve Sarelle’ye World Taste Award’dan Altın ödül
Tadelle ve Sarelle’ye World Taste Award’dan Altın ödül
Garanti BBVA Emeklilik'e Smart-i Awards'tan ödül
Garanti BBVA Emeklilik'e Smart-i Awards'tan ödül
Eylül 2025 enflasyon rakamı! Emekli ve memur zammını çok etkileyecek
Eylül 2025 enflasyon rakamı! Emekli ve memur zammını çok etkileyecek
İngiliz çay markası Lipton Türkiye'den çekiliyor! Fabrikasını bir çay şirketine...
İngiliz çay markası Lipton Türkiye'den çekiliyor! Fabrikasını bir çay şirketine...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli eylül ayı enflasyon değerlendirmesi!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli eylül ayı enflasyon değerlendirmesi!